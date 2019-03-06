Белорусская студентка: Бесплатное образование внезапно оказывается платным 1 6.03.2019, 9:39

1,884

Как студенты попадают в ловушку.

На сайте tut.by Алеся Курейчик, студентка БГУКИ объясняет, почему распределение — это «ловушка»:

- Если бы выпускнику-бюджетнику предложили сыграть в «Голодные игры» или пройти через распределение, то большинство выбрало бы первый вариант.

Весь одиннадцатый класс ты усердно зубрил экзаменационные предметы с мечтой поступить на бюджет. На руках школьный аттестат, прошли централизованные тестирования. Баллы по экзаменам высокие. Ты молодец, и государство предлагает тебе «бесплатное высшее». Соглашаешься… И вот ловушка захлопнулась.

Родители вздохнули с облегчением, так как не придется считать копейки, чтобы оплатить учебу ребенку. Ты тоже радуешься, потому что и родителям помог, и стипендию получишь. Радость, конечно, улетучивается, когда в начале четвертого курса понимаешь, что пора думать о том, как будешь расплачиваться с государством за свои «золотые годы» в университете. Бесплатное образование внезапно оказывается платным. Только расплачиваться придется не деньгами, а нервными срывами и двухгодичным маленьким адком.

На протяжении всего выпускного курса ты думаешь только об одном: найти работу. Желательно в Минске. И чтобы зарплата была хотя бы выше двухсот рублей. В самом начале ты ищешь работу «по любви». Потом — любую работу, которая подойдет по критериям распределения. Даже за восемьдесят рублей. В месяц.

Каждый диалог с представителями компаний начинается с вопроса: «А у вас есть вакансии?». На что тебе в 99,9% случаях отвечают: «Мест нет, у нас даже место дворника забрали». Если ваш собеседник садист, то он, конечно, упомянет про декретниц. Мол, да, половина отдела в декрете, на их место хорошо бы найти кого-нибудь, но у вас же распределение. Нельзя так.

«Крестовые походы» на профильную кафедру или в деканат происходят группкой из четырех-шести выпускников, которые со взглядом Бэмби изучают запросы из Докшиц, Малориты и Жабинки. Потом всей группой активно гуглят карту Беларуси, чтобы понять, где находится будущее место работы.

Отдельная проблема: никто не может точно сказать, из какой организации запрос предпочтительнее. По идее, ты должен пойти на работу в государственную, чтобы «выплатить свой долг стране». Но что делать, если на метафорической двери таких предприятий висит огромное объявление: «Рабочих мест нет. И не будет»? Идти к частникам? Так я не против! Только что скажет комиссия по распределению? Будет благосклонна — ура. Нет — ты подставил своего нанимателя, когда пообещал работать у него, но вынужден отказываться.

Я искренне за вас рада, если вы нашли свою любимую работу благодаря распределению. Вам повезло. Я же прослушала сотню историй про отработку, которые заканчивались одинаково: «Скорей бы прошли эти два года. Скорей бы уволиться».

Университеты, которые в первую очередь должны нести знания, большую часть своего времени пытаются выполнить план по распределению. И хотя по законодательству учреждение образования обязано найти место работы для молодого специалиста, на практике этим всё равно занимается сам студент. Ведь если сам не найдешь, то окажешься в глухой деревеньке на Полесье. Нашему государству важнее стопроцентные показатели, чем психическое состояние молодых специалистов.

Хочу напомнить, что в некоторых странах Европы высшее образование предоставляется гражданам бесплатно. В России и Украине, которые, как и мы, пережили советскую эпоху, распределение было отменено. На сегодня в этих странах существует система бесплатного высшего образования на конкурсной основе.

Грустно осознавать, что в нашем государстве бесплатное высшее образование ассоциируется только с одним — распределением. Печально, когда лучше сдать экзамены на низкие баллы и пойти на платное. Ужасно, когда в других странах бесплатное высшее образование становится поощрением для талантливой молодежи, а у нас — наказанием.