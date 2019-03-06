КНДР восстанавливает ракетный полигон, который начала демонтировать 6.03.2019, 9:47

Этот полигон использовался для испытаний межконтинентальных баллистических ракет.

Северная Корея возобновляет частично демонтированы сооружения на ракетном полигоне на западном побережье страны.

Об этом сообщают американские аналитики, которые проанализировали данные спутниковой съемки, передает Радио Свобода.

Этот полигон использовался для испытаний межконтинентальных баллистических ракет.

В считанные дни был возобновлен стенд для испытания ракетных двигателей и помещения для сборки ракет-носителей.

Фото: HANDOUT / REUTERS

Напомним, во время второго дня саммита США-КНДР в Ханое переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно. Стороны также не пришли к согласию по ряду вопросов.

По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций.