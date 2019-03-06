Бывший форвард минского «Динамо» забросил шайбу из-за ворот в Кубке Гагарина 1 6.03.2019, 10:34

Фото с сайта khl.ru

Мэтт Эллисон отличился в составе магнитогорского «Металлурга».

Второй бомбардир в истории минского «Динамо» в КХЛ канадец Мэтт Эллисон, выступающий нынче за магнитогорский «Металлург», 5 марта отличился заброшенной шайбой в матче 1-го раунда Кубка Гагарина против уфимского «Салавата Юлаева», сообщает tut.by.

На 34-й минуте Мэтт Эллисон сравнял счет, находясь за воротами соперника. Направляя шайбу на пятачок, он попал в клюшку голкипера «Салавата» Юхи Метсолы, и снаряд отскочил в сетку.

Для Эллисона это второй гол в нынешнем розыгрыше плей-офф. Но он не помог «Магнитке» одержать победу. Сильнейший в этой встрече определился только в овертайме, где викторию уфимцам (2:1) на 62-й минуте принес Владимир Ткачев.

После пяти матчей «Салават Юлаев» захватил лидерство в этой напряженной серии, 7 марта команды сыграют в Уфе.