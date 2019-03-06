Почему Аваков стал на сторону Зеленского 4 6.03.2019, 10:50

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Владимир Зеленский

Украинского Уотергейта не произошло, но обнаружение полицией прослушки СБУ свидетельствует о борьбе между силовиками.

В понедельник случилось очередное обострение в предвыборных войнах силовиков. МВД обнаружило недалеко от штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского прослушивающее устройство. Советник главы МВД нардеп от Народного Фронта Антон Геращенко оперативно сообщил в соцсетях, что «эту технику нельзя купить в интернете или на базаре. Она продается только субъектам оперативно-розыскной деятельности, имеющим лицензию, выдаваемую СБУ». И заговорил об украинском Уотергейте, пишет Lenta.UA.

Правда, никакого Уотергейта не вышло. После того как стало ясно, что прослушка имеет отношение к официальным спецструктурам и отвертеться не получится, СБУ признала, что аппаратура была их. Но якобы занималась она вовсе не фиксацией того, что происходит в штабе у кандидата Зеленского, а осуществляла «оперативно-технические» мероприятия в отношении другого лица.

Похоже на то, что в данном случае мы имеем очередной обмен ударами между оппонентом действующего главы государства Арсеном Аваковым, которому подчиняется МВД, и СБУ, глава которой Василий Грицак ориентирован на Порошенко. И это притом, что в последние дни стороны всячески демонстрировали миролюбие по отношению к друг другу.

Показательно, что в конце прошлой недели Грицак, Аваков и генпрокурор Юрий Луценко специально ходили на телеканал олигарха Рината Ахметова ТРК «Украина», изображая там единство. От троицы топ-силовиков звучали обещания о том, что они вместе сделают все, чтобы выборы прошли честно и спокойно. Но события вокруг офиса Зеленского показали: либо никаких договорённостей о единстве силовиков нет, либо они банально нарушаются.

Ведь как бы решился этот вопрос, если бы СБУ и МВД не были поделены по политическим лагерям, а действовали вместе? Ответ СБУ и МВД дали несколько лет назад, осенью 2016 года. Тогда в Киеве проходили протесты и митингующие собирались их затянуть не на один месяц. Чтобы это случилось, за несколько недель до этого в Октябрьский дворец завезли палатки, спальные мешки и другие вещи, необходимые для долгих протестов. Эту информацию получила СБУ и, совместно с МВД, без лишнего привлечения внимания СМИ, эти протестные атрибуты были изъяты. Митинг «сдулся»..

Сейчас же случилось с точностью да наоборот. Видно было, что к этой прослушке было специально привлечено внимание. Пул близких к Авакову экспертов, СМИ и блогеров активно комментировал все, что обнаружила полиция у офиса Зеленского.

Означает ли это, что глава МВД решил взять и поддержать лично Зеленского?

Рискнем предположить, что нет. По данным источников Lenta.UA у Авакова сейчас сложные отношения с Зеленским. Как утверждают наши собеседники, несколько месяцев назад он вел переговоры с ним об увеличении своего участия в его кампании финансами и ресурсами. Но тогда Зеленский отказал. Говорят, что произошло это не без участия Игоря Коломойского. Поэтому и Аваков, и близкие к нему СМИ, и журналисты достаточно скептически относятся к главному лицу студии «95 квартал», периодически покусывая его.

Но в случае с наблюдением от СБУ за Зеленским, ситуация несколько иная. Тут главе МВД выгодно в очередной раз показать, как власть и лояльные ей силовые структуры действуют однобоко по отношению к оппонентам Порошенко. И что единственный, кто может им противостоять, – это Арсен Аваков и министерство внутренних дел.