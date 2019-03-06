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Лев загрыз насмерть хозяина, который незаконно удерживал его в Чехии

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  • 6.03.2019, 10:59
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Три года назад Михал Прасек завел на своем участке двух львов.

Один из львов, которых мужчина незаконно держал на заднем дворе своего дома в Чехии для разведения, убил его.

Об этом сообщает сайт ukranews.com со ссылкой на ВВС.

Так, 33-летний Михал Прасек еще в 2016 году завел на своем участке двух львов, которых держал в самодельных вольерах позади дома в селе Здехов. Местные жители были очень обеспокоены по этому поводу и обратились к местной власти, но та оказалась бессильной, так как Прасек отказался впускать кого-либо на свою территорию.

В итоге тело хозяина львов было найдено его сыном в клетке с хищниками. Полиция сообщила, что клетка при этом была заперта изнутри.

Животных пришлось застрелить, так как по словам полисменов, это было необходимо, чтобы добраться до тела.


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