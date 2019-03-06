Почему белорусская молодежь все чаще выбирает учебу за границей 4 Ирина Мурина, «Ежедневник»

6.03.2019, 11:10

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Иллюстрационное фото

Наибольше популярностью пользуются страны ЕС.

Молодые белорусы все чаще выбирают обучение в вузах за рубежом. Однако, многие вернувшись с зарубежными дипломами, не могут у нас трудоустроиться.

Агентство «Твое завтра» презентовало в Минске результаты исследования «Белорусы с зарубежными дипломами не нужны?».

В исследовании участвовали две группы респондентов: эксперты (госслужащие, преподаватели вузов, лидеры мнений, эксперты из бизнес-сообщества) и общественность (жители страны из всех областей Беларуси).

Так, согласно данным соцопроса, главными проблемами белорусского образования эксперты и общественность называют его чрезмерную бюрократизацию и идеологизацию, отсутствие академических свобод, а также отсутствие мотивации у преподавателей в силу их невысокого социального статуса. При этом эксперты и граждане в целом положительно оценивают систему высшего образования в нашей стране.

А вот самым популярным ответом на вопрос, где можно получить более качественное образование: в Беларуси или за границей, был «смотря в каком зарубежном университете и по какой специальности». Между тем, то, что лучшее образование за рубежом, чем в Беларуси, считает 21,8% экспертов и 18,2% рядовых белорусов. Предпочитает отечественное образование заграничному 7,5% экспертов и 14,9% отпрошенных граждан.

В основном, как эксперты, так и общественность положительно оценивают тот факт, что за рубежом учится несколько десятков тысяч белорусских студентов. По их убеждению, это будет способствовать для нашей страны получению специалистов мирового уровня, а также появлению реформаторов, способных предложить стране новые эффективные модели развития.

Вместе с тем отрицательная сторона обучения молодых белорусов за рубежом для страны – это «утечка мозгов». Минусы учебы за границей для самих учащихся связаны, как правило, с разрывом семейных и дружественных связей, сложностью адаптации к другому менталитету и проблемами трудоустройства.

Вернуться или нет?

Оценивая вероятность возвращения белорусских выпускников, закончивших обучение за границей, обе группы респондентов признали, что все будет зависеть от экономических и социально-политических изменений в Беларуси. Так считают 42% экспертов и 35% рядовых граждан. Около трети участников опроса в обеих группах в целом уверены, что вернуться все-таки немногие.

Как заметил эксперт агентства «Твое завтра», профессор Брестского университета, доктор политологических наук Анатолий Лысюк, проблема возвращения домой выпускников-белорусов связана прежде всего с возможностью предоставления им достойных рабочих мест, а также с перспективами карьерного роста.

Из результатов исследования также следует, что опрошенные эксперты не уверены в том, что государство заинтересовано в том, чтобы белорусская молодежь за рубежом получала хорошее образование и квалификацию, а потом возвращалась в Беларусь.

«На мой взгляд, именно государство должно быть заинтересовано в том, чтобы молодые люди не уезжали из страны либо отучившись возвращались в Беларусь, и делало все для того, чтобы их уже ждала здесь работа», – отметил Анатолий Лысюк.

Респондентам был также задан вопрос о том, в какие страны надо отправлять учиться белорусов. Подавляющее большинство участников опроса высказались за страны ЕС. Также респонденты назвали США и Китай. Россия получила незначительное количество голосов. Что интересно, так как именно там учится большинство у белорусских студентов.

Кто может быть востребован?

Что же касаемо того, отучившиеся за рубежом выпускники каких специальностей могут быть востребованы в Беларуси прежде всего, значительная часть экспертов назвала экономистов, инженеров, финансистов и управленцев в различных социальных сферах. Что интересно, по мнению экспертов, приемлемые для них места работы могут быть предоставлены отнюдь не в госструктурах, а в системе малого и среднего бизнеса, банковских и финансовых организациях, а также в аналитических центрах и предприятиях промышленности. Общественность в свою очередь видит нужду в медиках и инженерах.

В заключение экспертами «Твое завтра» было отмечено, что в Беларуси впервые проводится исследование на данную тему, целью которого является привлечь внимание государства и общественности к группе молодых людей, получивших образование за границей и вернувшихся в Беларусь.

«Данные молодые люди, на наш взгляд, являются жертвами недостаточной государственной политики в отношении к их способностям и потенциалу», – резюмировали эксперты агентства.

Ирина Мурина, «Ежедневник»