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В Лондоне обнаружили взрывные устройства, упакованные в картонные коробки

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  • 6.03.2019, 11:18
Фото: EPA

Подозрительные коробки находились в двух аэропортах и на ж/д станции.

Три небольших самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник в зданиях лондонского аэропорта "Хитроу", городского аэропорта Лондона и на железнодорожной станции "Ватерлоо", сообщает "Интерфакс-Украина".

В полиции считают, что речь идет "о звеньях одной цепи".

Все обнаруженные взрывные устройства были упакованы в картонные коробки для почтовых отправлений.

Опасные находки никак не отразились на работе аэропортов и станции.

Начато расследование, однако никаких арестов или задержаний пока не произведено.

В Скотланд-Ярде не исключают, что на других транспортных узлах Лондона могут находиться другие взрывные устройства, в связи с чем жителям и гостям города дана рекомендация "проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию".


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