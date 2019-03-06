закрыть
6 марта 2019, среда, 12:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Британский школьник сделал археологическое открытие во время прогулки

3
  • 6.03.2019, 11:27
  • 1,668
Фото: dailymail.co.uk

Находка восьмилетнего британца впечатляет.

Восьмилетний британский любитель археологии по имени Себастьян сделал редкое открытие во время прогулки с друзьями по пляжу Чармут, найдя зуб мамонта. Об этом сообщила газета Daily Mail (перевод — korrespondent.net).

По словам ученых, зуб принадлежал шерстистому мамонту, который жил 40 тысяч лет назад во время ледникового периода, что делает находку редкостью.

"Зуб очень изношенный и трудно точно сказать, верхний он или нижний", – рассказал профессор Даниэль Шрев из Королевского колледжа Холлоуэй в Лондоне.

По его словам, самое вероятное время жизни животного – между 60 и 25 тысячами лет назад.


популярное за неделю

Мнение

Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман
Большая стирка
Большая стирка Ирина Халип
Кредитная пирамида по-белорусски
Кредитная пирамида по-белорусски Валерий Карбалевич