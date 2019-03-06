Британский школьник сделал археологическое открытие во время прогулки 3 6.03.2019, 11:27

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Фото: dailymail.co.uk

Находка восьмилетнего британца впечатляет.

Восьмилетний британский любитель археологии по имени Себастьян сделал редкое открытие во время прогулки с друзьями по пляжу Чармут, найдя зуб мамонта. Об этом сообщила газета Daily Mail (перевод — korrespondent.net).

По словам ученых, зуб принадлежал шерстистому мамонту, который жил 40 тысяч лет назад во время ледникового периода, что делает находку редкостью.

"Зуб очень изношенный и трудно точно сказать, верхний он или нижний", – рассказал профессор Даниэль Шрев из Королевского колледжа Холлоуэй в Лондоне.

По его словам, самое вероятное время жизни животного – между 60 и 25 тысячами лет назад.