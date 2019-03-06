«Наглость высшей степени!»: конфликт белорусов на польской границе 10 6.03.2019, 11:37

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Автомобили с номерами 4-го региона начали вклиниваться в очередь.

На днях наша читательница возвращалась на автомобиле из Польши. Пункт пропуска «Кузница», очередь — все как обычно. Вот только неожиданно для себя девушка стала обращать внимание на автомобили с номерами 4-го региона (Гродненская область), которые объезжали очередь стороной, будто бы собирались вклиниться туда без спросу. Так и получилось, пишет Onliner.

— Каждый, кто иногда ездит в Польшу, знает, что, пока стоишь в очереди на границе, всегда найдется парочка подъехавших авто (всегда с номерами соседнего региона), которые потом вклинятся в очередь перед въездом в пункт пропуска. Их обязательно впустит кто-нибудь на автомобиле с номерами того же региона. Обычно все закрывают на это глаза. Одна-две машины погоды не сделают, к тому же там могут быть дети, либо просто друзья таким образом заняли очередь, либо есть еще какая-то важная причина пройти очередь быстрее остальных. Но то, с чем нам пришлось столкнуться в «Кузнице», просто не лезет ни в какие рамки! Это хамское, наглое поведение водителей из Гродненского региона, — рассказала Onliner читательница.

По словам девушки, когда она приехала к границе, в очереди перед ней находилось порядка 45 автомобилей. Раз в полчаса очередь понемногу продвигалась вперед.

— Рядом с нами проезжали машины с номерами 4-го региона. Они не становились в очередь и не пытались вклиниться — просто съезжали на левую обочину и там останавливались. Либо ехали на парковку возле магазина. Мы сначала не придали этому никакого значения, продвигались потихоньку дальше вместе со всей очередью, — говорит девушка.

Впереди в очереди тоже были автомобили с четверкой на регистрационных знаках, водители о чем-то переговаривались между собой. Вот тогда наша читательница уже стала что-то подозревать:

— В какой-то момент эти ожидающие на обочинах автомобили стали вклиниваться в очередь перед нами. А таких машин было уже минимум по шесть с каждой стороны. А две машины перед нами — обе с номерами Гродненской области — блокировали движение всей очереди.

Люди были шокированы происходящим. Водители, не имея возможности проехать, вышли из автомобилей, чтобы как-то помешать тем, кто таким вот образом занимал выгодное место в очереди. Кто-то взывал к совести, кто-то пытался действовать более решительно.

— Парень стал на пешеходном переходе, чтобы перегородить выезд с парковки магазина, но гродненских автомобилистов это не остановило, его чуть не сбили, лишь бы скорее вклиниться в очереди. В итоге не пустить нам удалось всего пару машин — остальные успели заскочить, — рассказала читательница.

Она добавила, что водители, заскакивающие в очередь, не шли на контакт, стремясь поскорее проехать вперед.

— На переходе попытались остановить женщину на красной машине, так она спрашивала возмущенно: «А что тут происходит?» Будто сама этого не понимала.

Девушка возмущена произошедшим. По ее словам, те, кто находился ближе к хвосту очереди, даже и не подозревали, с чем на самом деле связана такая потеря времени при прохождении границы.

— Это наглость высшей степени! И, как я понимаю, на границе это постоянно работающая схема. Из-за таких наглых автомобилистов остальным приходится терять в очереди кучу времени. А ведь потом предстоит тоже неблизкая дорога — минимум три часа до Минска, — отметила в разговоре с корреспондентом Onliner Анастасия. — Причем все это происходило в понедельник, примерно в три часа дня, мы специально выбирали время, когда в теории на границе должно быть поменьше машин. А увидели вот такую ситуацию, которую я просто не могу понять — как можно так себя вести? При этом в машинах этих людей не было детей, то есть нет никакой причины, которая могла бы как-то оправдать их поступок.