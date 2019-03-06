По школам разослали инструкцию для выявления «экстремистов» среди учеников 17 6.03.2019, 11:46

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Иллюстрационное фото

Учителя должны будут сообщать про прически, обувь и подтяжки школьников.

Читатели переслали «Радыё Свабода» документ, который должен «помочь» учителям выявлять «экстремистов» среди школьников.

После трагедии в Столбцах школы и милиция сделали ряд шагов для безопасности. В школах установили турникеты, ограничили для родителей доступ в учебные заведения, для школьников - пользование мобильными телефонами.

Документ называется «Алгоритм взаимодействия сотрудников органов внутренних дел и работников учреждений образования, спорта, туризма, культуры и здравоохранения Гомельской области для ранней идентификации в молодежной среде лиц, входящих в неформальные молодежные группировки». Он был утвержден на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома.

В «Алгоритме» указано, что «неформальные молодежные группировки - группировки, которые пропагандируют идеологию терроризма, экстремизма, неофашизма, расистские, националистические и тому подобные идеи, в том числе группировки радикально настроенных футбольных фанатов». Отдельно идет речь об экстремизме и терроризме со ссылками на соответствующие законы.

Какие меры будет принимать милиция?

Милиция будет проводить обучающие семинары для работников учреждений образования, спорта, туризма, культуры и здравоохранения по тактике выявления:

- саморадикализованых лиц;

- лиц, входящих в неформальные молодежные группировки;

- лиц, которые имеют отношение к незаконному оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе так называемых «черных копателей»;

- лиц, которые проявляют интерес к методикам изготовления взрывчатых веществ и других средств поражения;

- склонных к насилию, конфликтам и другим противоправным поступкам, в том числе дисциплинарным проступкам;

- информационных ресурсов, содержащих методики изготовления взрывчатых веществ и других средств поражения.

Что будут делать работники систем образования, спорта, здоровья?

- из разных источников получать информацию о «подозрительных» лицах и ресурсах;

- немедленно в письменной форме докладывать об этом руководителю;

- принимать меры для ограничения доступа посторонних лиц к полученной информации;

- в случае получения объективной информации о правонарушении или преступлении немедленно сообщать об этом на линию «102».

Как вычислить «экстремистов» и «неформалов» среди подростков?

Об этом идет речь в приложении к «Алгоритму», который называется «Атрибутика и символика неформальных молодежных группировок». Учителя должны обращать внимание на внешний вид подростков, которые могут принадлежать к группировкам «наци-скинхедов», «скинхедов-антифашистов» и футбольных фанатов.

Чем отличаются «наци-скинхеды» от «скинхедов-антифашистов»

Нашивками. У «наци-скинхедов» это может быть свастика, кельтский крест, 88, 14 или «White Power». У «скинхедов-антифашистов» - «коммунистические, революционные символы: портреты Ленина, Че Гевары, Нельсона Манделы, антифашистские и нацистские эмблемы, эмблемы с названиями своих организаций и групп левого направления, на которые они ориентируются».

Подтяжками для брюк, причем спущенными. У «наци-фашистов» подтяжки могут быть любого цвета, кроме красного, у их оппонентов красные.

Стрижкой. Часть «наци-скинхедов» не бреется наголо, чтобы не привлекать к себе внимание. Волосы могут быть просто коротко подстрижены. Существует мнение, что длина волос по всей голове должна быть одинаковой.

Одеждой. Для «наци-скинхедов» характерны футболки с изображениями свастики, рун Отар, орла, 88, 14 или WP ( «White Power»). Могут носить футболки цвета хаки. Часто встречаются военные брюки. Альтернативой таким штанам служат узкие закатанные джинсы. «Идеальным цветом джинсов считается белый или бледно-голубой, как символ белой расы». «Бомбер» - летная (или военная морская) куртка, традиционная одежда скинхедов. Куртка может быть черного, зеленого или цвета хаки. Особенность ее - отсутствие воротника.

Обувью. Хакинги - тяжелые зашнурованные армейские сапоги или берцы. Популярными являются сапоги фирмы Camelot или Grinders с 11 парами металлических отверстий.

Шнурками на обуви. Должны быть такими длинными, чтобы после шнуровки обуви их можно было два или три раза обмотать вокруг голенища. Скинхеды часто носят ботинки с белыми шнурками и белые джинсы. «Белый - широко известный, хотя и не общепринятый символ скинхедов, обозначающий правого радикала или расиста».

Какие признаки футбольного фаната?

Эмблемы. Различных футбольных клубов и в разной цветовой гамме. Не исключено использование отдельными группами элементов нацистской символики, например кельтского креста, в составе других знаков.

Прически. Любые, чаще короткие.

Одежда. Шарф является главным атрибутом. Шарфы оформлены в цветовой гамме определенной футбольной команды. Как и скинхеды, носят джинсы бледно-голубого цвета, используя его как основной цвет джинсов. У фанатов не должно быть подвернутых и заправленных брюк, характерных для скинхедов. Куртки - темно-синего и черного цвета.

Обувь. Довольно часто встречаются ботинки «Гриндерс», реже - кроссовки. Нет белых шнурков, потому что они воспринимают такие как атрибут скинхедов.