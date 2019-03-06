Бывшие советские клубы, которые утратили гегемонию в своих национальных чемпионатах 6.03.2019, 11:56

Сравнение прошлого и настоящего в территории постсоветского футбола.

Я очень сильно увлекаюсь футбольной историей. А люблю я её за то, что она периодически меняется, пишет журналист Антон Карасевич для tribuna.com.

И чаще всего изменения эти бывают непредсказуемыми. Совершенно точно можно сказать, что футбольную диспозицию нельзя предсказать на 5-10 лет. Что уж говорить о более длительном времени. Многие вещи 20-летней давности кажутся совсем нереальными. Например, тяжело предположить, что когда-то сборная Греция выигрывала европейский форум. Сегодня я расскажу про бывшие советские клубы, которые утратили гегемонию в своих национальных чемпионатах.

1) "Динамо" (Минск)

Начнём нашу подборку с минского клуба. Ни для кого не секрет, что в советском первенстве с нашим клубом считались абсолютно все гранды. Ни для кого не секрет, что "Динамо" в 1982-ом году стало чемпионом СССР. Через год минчане взяли бронзу. В 1987-ом году наши футболисты дошли до финала Кубка СССР. Нельзя забывать, что минский клуб поставлял игроков в сборную. Мне сразу на ум приходят Сергей Алейников, Сергей Гоцманов и Андрей Зыгмантович. А это отнюдь не все футболисты, которые были представлены в советской сборной. А ведь если ты не из Киева или "Спартака", то в сборную попасть было гораздо сложнее. А в 80-ые годы представители минского "Динамо" были неизменно представлены в сборной. Когда начался суверенный чемпионат, то в первые годы "Динамо" не знало соперников на внутренней арене. Но затем ситуация поменялась. Последнее чемпионство минчан датируется 2004-ым годом.

2)"Динамо" (Киев)

В данный список попал и клуб из Киева. Киевляне тринадцать раз первенствовали в советском чемпионате, что является рекордом. Именно киевский клуб был базовым для сборной. Нельзя забывать, что на счету киевлян есть и победы в еврокубках. Киевляне два раза были обладателями Кубка, также киевлянам покорялся и Суперкубок УЕФА. Победы киевлян не закончились и с началом суверенного чемпионата Украины. В первом чемпионате киевляне уступили титул "Таврии". Затем киевляне на протяжении 9 лет никому не отдавали чемпионство. Плюс "Динамо" шумело в Европе. Все помнят победы киевлян над "Реалом" и "Барселоной" и выход в полуфинал ЛЧ. Казалось, что лидерство Киева во внутреннем первенстве будет безоговорочным. Но руководители донецкого "Шахтёра" были другого мнения. За последние 15 лет киевляне лишь два раза первенствовали в национальном чемпионате.

3)"Спартак" (Москва)

История москвичей очень схожа с историей киевлян. В чемпионате СССР москвичи были грандом, который всегда претендовал на золото. "Спартак" двенадцать раз первенствовали в советском чемпионате. Москвичи были главными оппонентами для динамовцев из Киева. Их матчи были настоящим дерби. Как и киевляне, с началом суверенного чемпионата, москвичи не знали проблем в своём чемпионате. В период с 1992-ого по 2001-ый год, "Спартак" лишь один раз уступал пальму первенства. Схожесть с киевлянами проявляется ещё и в том, что "Спартак" в 90-ые успел пошуметь в Европе. Проблемы "Спартака" начались с ухода Олега Романцева с поста главного тренера команды. За последние 16 лет московский клуб лишь один раз стал чемпионом.

4) "Арарат" (Ереван")

В 1973-ем году клуб из Еревана стал чемпионом СССР. Затем армянский клуб был постоянным участником элиты советского футбола. В суверенный период клуб из Еревана не стал гегемоном, лишь один раз победив в национальном чемпионате.

5) "Динамо" (Тбилиси)

Клуб из Тбилиси два раза становился чемпионом СССР. Главным триумфом клуба является победа в 1981 году в Кубке кубков. В финале, который проходил в Дюссельдорфе, грузинская команда победила восточногерманский клуб «Карл Цейсс» 2:1. Тринадцать раз "Динамо" выигрывало бронзовые медали. С началом национального чемпионата, как и во многих сегодняшних примерах, клуб в первое время был гегемоном, а затем её терял. Данный случай не стал исключением. Хотя скажу, что полной утраты лидерства не произошло. С 1990-ого по 1999-ый год "Динамо" неизменно становилось чемпионом. В последующие годы ситуация выровнялась. Последний раз "..

6) "Днепр"

Случай с украинским "Днепром" является самым грустным. Ведь этот клуб исчез с футбольной карты Украины. В этом клубе начинал свою тренерскую карьеру Валерий Лобановский. За годы существования за этот клуб играли такие игроки: Сергей Краковский, Геннадий Литовченко, Олег Протасов, Андрей Русол, Руслан Ротань, Сергей Назаренко, Евгений Селезнёв, Роман Зозуля и Евгений Коноплянка. Мы можем наблюдать, что это лидеры советского и украинского футбола образца разных времён.В 1983-ем году клуб стал чемпионом СССР. В следующие два года клуб завоевывал бронзу. В 1987-ом клуб стал вице-чемпионом. А через года клуб повторил успех образца 1983-его года. В 1989-ом году клуб, как и в 1987-ом году, берёт серебро. В чемпионате Украины клуб в 1993-ем и 2014-ом году клуб выигрывает серебро. Самое обидное то, что клуб распался будучи на пике своей популярности. В сезоне 2014-2015 днепряне вышли в финал Лиги Европы. Затем настал распад команды. По итогам сезона 2016/17 клуб занял 11-е место в таблице (из-за ещё нескольких снятий очков) и выбыл в Первую лигу. Однако решением ФИФА, за не выплату долгов, клуб был переведен ещё ниже, во Вторую лигу. В 2018-ом году клуб был лишён профессионального статуса. Скажем прямо, очень обидно.

7) "Кайрат" (Алма-Аты)

Кайрат" очень много лет отыграл в элите советского футбола. Я, как болельщик белорусского футбола, могу вспомнить одну историю, которая связана с "Кайратом". Именно этому клуб оформил хет-трик Юрий Курненин, который был защитником. Но именно в том матче "Кайрат"мог лишить золота наше минское "Динамо". В суверенный период "Кайрат" лишь два раза стал чемпионом. Это произошло в сезоне-1992 и в сезоне-2004.

8) "Нефтчи" (Баку)

В советское время клуб играл в Высшей лиге, являясь самым сильным представителем азербайджанского футбола. "Нефтчи" выиграл первый чемпионат Азербайджана. Свой успех они смогли повторить через 4 года. Захватить гегемонию "Нефтчи" смог лишь в период с 2010-ого по 2013-ый год. Затем гегемонию перехватил "Карабах", который первенствует в последние пять сезонов.

Мы можем уверенно наблюдать, что данная ситуация является закономерной. Но самое главное, что большинство случаев было тяжело предсказать, что и является прелестью футбола.