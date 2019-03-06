Польские компании все чаще экспортируют продукцию в Евросоюз 6.03.2019, 12:16

В Польше 2018 год стал лучшим за последние девять лет по оценке микро, малых и средних предприятий.

Такие данные были представлены в докладе о ситуации фирм в Польше, подготовленного Bank Pekao S. A., передает «Радио Польша».

Польские компании все чаще выходят за границы национального рынка, - следует из исследования «Зарубежная экспансия польских компаний», проведенного банком. Опрос проводился в сентябре и октябре 2018 года. В нем приняли участие более 7 с половиной тысяч предпринимателей.

Якуб Фулара из Bank Pekao S. A. обращает внимание на то, что компании, которые экспортируют, как правило, намного более инновационные, чем те, которые этого не делают.

«Эта зависимость очень хорошо прослеживается, независимо от того средняя или маленькая это фирма. Если компания концентрируется только на локальном, региональном или даже на национальном рынке, то она гораздо менее инновационная, она тратит меньше средств на инновации, чем та, которая вынуждена конкурировать с заграничными предприятиями», - отмечает Якуб Фулар.

Наши микро-, малые и средние предприятия чаще всего экспортируют свои товары и услуги в страны Европейского союза, прежде всего, в Германию, - отметил Якуб Фулар.

«Этот феномен прослеживается во всех сферах экономики. Главным партнером является Германия, Европейский союз. Некоторые фирмы, конечно, выходят за границы Европы, экспортируют в США, а также в страны Азии или, к примеру, в африканские страны. Важным является также то, что одним из препятствий вхождения на эти рынки являются риски, связанные с экспортом, транзакциями и курсом валют», - добавляет банкир.

Как сообщила вице-президент Bank Pekao S. A. Магдалена Змитрович, в последнем квартале 2018 года руководители отделений логистики отметили спад количества заказов, как в Польше, так и в Германии.

«Мы можем предполагать, что польские компании, которые экспортируют, получат меньше заказов. Я думаю, что все не будет очень плохо, польские предприятия будут продолжать расти, может не так динамично, но все же 2019 год – многообещающий», - отметила она.

«Еще некоторое время назад прогнозы ВВП колебались в пределах 3,5%. Мы проанализировали и пришли к выводу, что рост ВВП составит примерно 4%, как и предполагает Европейская комиссия», - добавила Змитрович.