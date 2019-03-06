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Румас о торговле наркотиками: Профилактические мероприятия приносят не тот эффект

  • 6.03.2019, 12:10
Сергей Румас
Фото: ctv.by

Власти признались, что далеки от контроля над ситуацией в сфере оборота наркотиков в Беларуси.

В Беларуси необходимо пересмотреть формы и методы профилактики наркомании. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на заседании президиума Совмина. Как сообщает пресс-служба правительства, на заседании обсуждалась работа по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактика их потребления и социальная реабилитация лиц, больных наркоманией, сообщает tut.by.

«Исходя из сегодняшних реалий, необходим пересмотр существующих форм и методов профилактики наркомании как с точки зрения экономической и социальной эффективности, так и с точки зрения их восприятия обществом», — считает Сергей Румас.

Как отметил премьер, «множество профилактических мероприятий, которые проводятся в учреждениях образования, приносят не тот эффект, на который мы рассчитывали».

— Молодых людей продолжают вовлекать в наркоманию и незаконный оборот наркотиков, — констатировал Сергей Румас.

По его мнению, в борьбе с наркотиками нужна как активная позиция государства, так и неравнодушное отношение со стороны общества. Правильно расставленные приоритеты позволили стабилизировать обстановку в стране, связанную с незаконным оборотом наркотиков, сократить количество наркопреступлений, лиц, вовлеченных в наркооборот и снизить число смертей от передозировки, отметил премьер-министр. Сегодня внимания также требуют вопросы лечения и реабилитации наркозависимых.

Как было отмечено во время заседания, очередной план по противодействию незаконному обороту наркотиков на 2019−2020 годы предусматривает изменение, прежде всего, подходов к профилактике. Акцент будет сделан на том, чтобы работа государства заключалась не только в медицинской помощи наркозависимым, но и в их социализации. Мероприятия плана реализуют МВД, Минздрав, Минобразования, Минтруда, другие заинтересованные.

По данным МВД, реальное число потребителей наркотиков в Беларуси превышает 88,5 тыс. человек.

Каждый третий осужденный в Беларуси, напомним, сидит за наркотики — более 13 тысяч человек — цифра, сравнимая с населением Логойска.

Законодательство было ужесточено после того, как в декабре 2014 года Лукашенко распорядился создать для осужденных за наркотики «невыносимые условия в местах отбывания этих сроков» — такие, «чтобы они, сидя в этой колонии, прямо скажу, смерти просили».

Смягчат ли антинаркотическую статью? Против — МВД и Верховный суд, за — СК и Генпрокуратура

Больше трех лет родственники осужденных по «наркостатье» добивались того, чтобы статью 328 УК (О незаконном обороте наркотиков) пересмотрели. В ближайшее время этот вопрос уже второй раз будет вынесен на рассмотрение парламента. Первый раз инициированные Совмином изменения приняты не были.


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