Венесуэльский прорыв: как Гуаидо загнал Мадуро в ловушку Владислав Гирман, «Деловая столица»

6.03.2019, 12:31

6,024

Хуан Гуаидо

Фото: AP / Fernando Llano

Даст или не даст диктатор приказ арестовать Хуана Гуаидо, он уже в проигрыше.

У президента Венесуэлы Хуана Гуаидо, признанного 50 странами мира, окончание зимы и начало весны было весьма насыщенным. Несмотря на то, что статус спикера Национальной ассамблеи как главы государства не формализован, во время его турне по дружественным странам Латинской Америки принимали и чествовали Гуаидо как президента.

В период с 26 февраля по 3 марта лидер оппозиции посетил Колумбию (22 февраля), Бразилию (28 февраля), Парагвай и Аргентину (1 марта), Эквадор (2 марта). Самым долгим был визит Гуаидо в Колумбию, что и понятно, учитывая особый, скажем так, статус взаимоотношений между Венесуэлой и Колумбией, горячо нелюбимой Николасом Мадуро и его сторонниками. В Каракасе демонизируют колумбийские власти не в меньшей степени, нежели американские, заявляя, в том числе о подготовке Штатами военного вторжения в Венесуэлу из этой страны.

Справедливости ради, надо сказать, что в Вашингтоне не опровергают эти слухи, а, напротив, подогревают панические настроения в окружении Мадуро. Вспомнить хотя бы блокнот Болтона, якобы невзначай показанный им журналистам. В общем, Колумбия - это явно форпост, штаб, где собираются иностранные союзники Гуаидо.

И в Боготе же 26 февраля визави Мадуро встретился с вице-президентом США Майком Пенсом. А днем ранее в столице Колумбии состоялся саммит "Группы Лимы" - 11 американских государств, поддерживающих мирный переход власти в Венесуэле. Согласно итоговой декларации, опубликованной МИДом Колумбии, "Группа" решила отправить в Международный уголовный суд (МУС) обращение с просьбой изучить отказ Мадуро принять международную гуманитарную помощь. Впрочем, обращение может оказаться неэффективным, ведь на гуманитарку из Москвы Мадуро охотно согласился. У преемника Уго наблюдается ярко выраженная аллергия лишь на продукцию из США и прочих врагов венесуэльского народа.

В этом списке определенно значатся и Бразилия, и Парагвай, и Аргентина, и Эквадор. Важно, что "Группа Лимы", как напомнил во время визита Гуаидо президент Бразилии Жаир Болсонару, во время встречи исключила военное вмешательство, предпочитая вполне мирное лишение Мадуро власти. Причем, судя по всему, участники "заговора" ставят на то, что Николас Мадуро сделает все сам. И скорее всего, правы, потому как Гуаидо своим заявлением в Twitter 3 марта о возвращении домой поставил Мадуро в очень щекотливое положение, потому как тот 26 февраля заявил, что "американская марионетка" нарушил запрет Верховного суда и покинул страну, а значит, "ему придется предстать перед правосудием". То есть Мадуро авансом расписался под приказом об аресте лидера оппозиции.

Гуаидо лишь осталось после турне анонсировать свое возвращение и созвать массовые акции протеста на 4-5 марта. В США и Евросоюзе, в свою очередь, максимально акцентировали внимание на этом событии. Так, 2 марта Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини предупредила Мадуро, что в Брюсселе очень плохо отнесутся к аресту спикера Нацассамблеи. Схожее, но более жесткое по тональности, предостережение озвучил 3 марта советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон: "Любые угрозы или действия в отношении его безопасного возвращения будут встречены сильным и чувствительным ответом США и международного сообщества". Также в эфире CNN Болтон объявил о старте формирования широкой коалиции стран, чьей задачей будет пенсия Мадуро. Мирным путем, конечно же.

Фактически турне Гуаидо по Латинской Америки - это приготовления для последнего рывка, которым оппозиция и зарубежные союзники должны со временем снести режим Мадуро. И естественно, на старте финального этапа Гуаидо должен возглавить демонстрантов, которые одновременно выступают прикрытием для его возвращения. Маршрут лидера оппозиции скрывается. Известно, что Гуаидо из прибрежного Салинаса на военном самолете Эквадора направился в крупнейший город этой страны - Гуаякиль. Deutsche Welle предполагает, что из Гуаякиля он мог отправиться в Боготу или Панаму, чтобы обычным рейсом вернуться в Каракас. С другой стороны, в аэропорту, очевидно, нельзя будет и шагу ступить, чтобы не наткнуться на силовика с каменным лицом. Поэтому было бы безопаснее попасть на родину по суше - пересечь общую границу с Колумбией или Бразилией, поскольку все участки границы деморализованной армии Венесуэлы перекрыть будет сложно.

Что до Мадуро, то он оказался в проигрышной ситуации в любом случае. Хотя, конечно, неизвестно точно, что насоветовали его вице-президенту Делси Родригес в Москве, которую она посетила 1 марта. В общем, на данный момент ситуация такова. Если Мадуро забудет о своем обещании арестовать Гуаидо и позволит тому вернуться, неважно каким путем в страну, то продемонстрирует слабость перед своими еще лояльными офицерами и чиновниками. "Титушки" и армия, и отчасти "ихтамнеты" из России - его последняя опора. И в армии ситуация все ухудшается - наблюдается массовое дезертирство. По данным EFE, с 22 по 27 февраля в Колумбию сбежали 411 венесуэльских военных. Гуаидо во время встречи с аргентинским президентом Маурисио Макри сообщил уже о 600 дезертирах. Среди них, вероятно, были те 160 военных, которые опять ж, по словам Гуаидо, перешли

на сторону оппозиции. И количество "предателей" будет расти, особенно, когда Мадуро продемонстрирует или слабость, или силу и арестует Гуаидо. Последний во время обращения через Facebook резонно заметил, что его арест станет одной из последних ошибок правительства Мадуро. Вслед за этим можно ожидать и резкой активизации оппозиции вплоть до массовых уличных беспорядков, и ужесточения санкций в отношении Мадуро и его окружения со стороны США и "Группы Лимы" в целом.

По этой причине режим Мадуро не жалеет на "зарплаты" оставшихся запасов золота.

В конце февраля, как сообщили источники Reuters, из центробанка были вывезены около 8 т драгметалла для продажи за границей. Кроме того, на фоне сокращения экспорта нефти в Штаты Каракас отчаянно ищет рынки сбыта. Часть предназначавшейся американцам нефти ушла в Индию, которая на ряду с Анкарой, Москвой и Тегераном выразила свою поддержку Мадуро.

Владислав Гирман, «Деловая столица»