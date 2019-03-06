CNN рассказал о сверхсекретном объекте СССР «Чернобыль-2» 8 6.03.2019, 12:59

3,156

Фото: Taken/Pixabay

Строительство «Дуги» началось в 1972 году.

После Чернобыльской катастрофы в лесу неподалеку от атомной станции был оставлен военными некогда особо охраняемый сверхсекретный объект под кодовым название «Дуга». Даже спустя десятилетия после распада СССР история, стоящая за этим объектом, содержит больше вопросов, чем ответов, считает американский телеканал CNN. Перевод материала был опубликован порталом ИноСМИ.

Официально «Дуга» — это советская загоризонтная радиолокационная станция для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. Издалека она напоминает гигантскую стену, но при ближайшем рассмотрении она оказывается громадной, полуразрушенной структурой, состоящей из сотен огромных антенн и турбин. Ее высота до сих пор составляет 150 метров, а длина — 700 метров.

Строительство «Дуги» началось в 1972 году. Советские инженеры выдвинули идею построения гигантской загоризонтной радиолокационной станции, излучающей сигналы, которые отражаются от ионосферы Земли. Несмотря на огромный масштаб проекта, оказалось, что ученые не до конца понимали, как ионосфера на самом деле работает. Поэтому «Дуга» оказалась обречена на провал еще до завершения строительства.

Некоторые секреты объекта, который еще называют «Чернобыль-2», раскрыл бывший командир радарного комплекса Владимир Мусиец. По его словам, «Дуга» была построена с одной целью: выявлять ядерные атаки против Советского Союза в первые две-три минуты после запуска баллистических ракет.

«Дуга» была лишь приемником, а передатчик был построен в 60 километрах от нее в местечке под названием Любеч-1, ныне также заброшенном. Чтобы запутать противника, советское командование часто обозначало такие объекты номерами или несоответствующими реальности объектами.

Фото: StudioKlick/Pixabay

Например, на советских картах «Дуга» была обозначена как детский лагерь. Вблизи радара даже построили странную автобусную остановку, украшенную медведем — символом Олимпийских игр в Москве в 1980 году.

Одним из первых иностранцев в Чернобыль после аварии попал американский журналист Филипп Донахью. Когда он спросил у официального сопровождающего лица об этом сюрреалистическом сооружении, маячившем на горизонте, ему ответили, что это недостроенный отель.

Впервые радар заработал в 1976 году, тогда мир услышал так называемого советского «дятла» — повторяющийся импульс, который рассылал передатчик. Никто на Западе не знал, что происходит и какое оружие задействовал СССР. Поэтому рождались различные теории.

Фото: StudioKlick/Pixabay

Например, в западных СМИ начали писать об оружии, которое якобы контролирует погоду или даже человеческий разум. Эти спекуляции усиливались тем, что СССР отрицал само существование радара.

CNN утверждает, что из-за сверхсекретного статуса радара все документы о нем были или уничтожены, или спрятаны в архивах Москвы. Важные компоненты гигантской антенны или были вывезены в Россию, или украдены мародерами. Поэтому до сих пор настоящая задача «Дуги» и важные детали ее работы неизвестны.