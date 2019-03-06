Чиж продает «Динамо» 1 6.03.2019, 13:02

1,766

Юрий Чиж

Фото: kp.by

Клуб продается за миллион рублей.

ООО «Трайпл» заявило о своем намерении продать принадлежащий ему пакет акций ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Минск». Извещения о намерении получили субъекты хозяйствования, имеющие преимущественное право покупки, пишет tut.by.

Речь идет о продаже 52 простых именных акций номиналом 500 рублей за штуку. При этом цена продажи установлена многократно выше — 19 250 рублей за штуку. То есть весь пакет (около 57% акций) его нынешний владелец оценивает 1 млн белорусских рублей.

Напомним, слухи о грядущей смене владельца «Динамо» появились в конце прошлого года.

Юрий Чиж, основной владелец «Трайпла», стал владельцем минского «Динамо» в конце 1999 года. За прошедшее время «бело-голубые» выигрывали чемпионат Беларуси лишь в 2004 году, 8 раз занимали второе место, 5 раз — третье. Некогда легендарному клубу не удалось нарушить гегемонию борисовского БАТЭ.

Бизнесмен отличился тем, что за это время поменял более 30 тренеров. Поворотным моментом для «Динамо» и Юрия Чижа стал прошлогодний проигрыш «Зениту» в Санкт-Петербурге — 1:8.

Как сообщили источники, после разгрома в Питере последовала команда сменить хозяина «Динамо». Юрий Чиж перестал посещать матчи своей команды и заседания исполкома федерации футбола. Не было его и среди гостей «Звездного мяча», где чествовали лауреатов прошедшего сезона.

«Трайплу» принадлежало около 57% акций минского «Динамо», примерно 26% владеет Мингорисполком. Тогда информированные собеседники говорили, что Чиж не готов расстаться с акциями бесплатно и хочет около 500 тысяч долларов, то есть сумму, указанную в извещении.

Среди потенциальных покупателей пакета акций называли несколько бизнесменов, в частности, российского миллиардера Михаила Гуцериева, была также версия, что пакет отойдет городу.

Обсуждалась возможность прихода в «Динамо» Владимира Япринцева, бывшего партнера Чижа по «Трайплу». Несколько лет назад между партнерами пробежала черная кошка. В итоге бизнесмены были задержаны силовиками. Но оба вышли на свободу: Чиж — досрочно, Япринцев — после оглашения приговора суда. В 2016 году председателем правления ФК «Динамо-Минск» стал Сергей Чиж, старший сын бизнесмена. Япринцев написал письмо на имя Лукашенко о своем видении развития «Динамо» с указанием источников финансирования. Но стороны сохранили статус-кво. Отношения же между бизнесменами все еще не нормализовались: они до сих пор выясняют отношения в судах. В октябре Владимир Япринцев в интервью предложил передать «Динамо» Мингорисполкому.