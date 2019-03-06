Белорусский рубль сдал ко всем трем валютам 6.03.2019, 13:21

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ФОТО: KP.BY

На Белорусской валютно-фондовой бирже 6 марта прошли очередные торги валютами.

Доллар подешевел на BYN0,0017 до 2,1414 рубля, пишет tut.by.

Евро снизился на BYN0,007 до 2,4202 рубля.

Российский рубль опустился на BYN 0,0064 до 3,2518 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.