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Муженко: Россия готовит ударные соединения для вторжения в Украину с севера, юга и востока

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  • 6.03.2019, 13:27
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Виктор Муженко
Фото: Shutterstock

Однако ВСУ имеют стратегическое преимущество над войсками оккупантов.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявляет, что Россия завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с воинскими частями спецназначения составят основу сил для вторжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Муженко сообщил на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.

«В современных геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений: севера, востока и юга», - сказал он.

По словам Муженко, Россия завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения, по замыслу кремлевских стратегов, составят основу сил вторжения.

«Высокая мобильность, адаптивность и автономность наших войск в сочетании с фактором «родной земли» является нашим стратегическим преимуществом над войсками оккупантов», - отметил начальник Генштаба ВСУ.


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