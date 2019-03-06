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Румбутис: Выборы на пост главы БФФ мне сложнее выиграть, чем выборы президента Литвы

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  • 6.03.2019, 13:34
Людас Румбутис
Фото: gazetaby.com

Известный тренер прокомментировал информацию о том, что является кандидатом на пост главы белорусской федерации футбола.

Известный тренер и функционер из Литвы Людас Румбутис в беседе с pressball.by опроверг информацию о том, что является кандидатом на пост главы белорусской федерации футбола.

"Не верьте никому! Я не знаю, откуда эта ерунда берется. Какое-то "радио" запустило слух, а я сейчас, как дурень, отвечаю всем подряд, что это все неправда. Не знаю, кому это и зачем нужно. Выборы федерации мне сложнее выиграть, чем выборы президента Литвы — может, мне и туда пойти? В общем, это все полный бред", — сказал Румбутис.

Напомним, 6 марта в СМИ опубликовали информацию о том, что экс-тренер молодежной сборной Беларуси является основным претендентом на пост председателя БФФ.


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