Фотофакт: Китаянка с помощью макияжа становится кем угодно 2 6.03.2019, 13:40

1,269

Девушка стала мастером перевоплощения.

Макияж помогает убрать недостатки и подчеркнуть достоинства. Иногда же с его помощью можно полностью измениться и стать другим человеком. Это доказывают работы китайской блогерши — весьма популярной у себя в стране. Да и международная аудитория у нее велика: в Instagram на девушку подписаны более полумиллиона человек, пишет onliner.by.

Интересно то, что персонажами, в которых перевоплощается блогер, может выступать кто угодно — это Джонни Депп, Майкл Джексон, Альберт Эйнштейн и даже Наташа Романова (Черная Вдова, сыгранная в данном случае Скарлетт Йоханссон). Ресурс Boredpanda обновил подборку замечательных работ. Местами без «фотошопа» не обошлось, однако видео демонстрирует, что и без него есть на что посмотреть.