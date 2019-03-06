«Власть делает все, чтобы скрыть доказательства по делам Гончара, Захаренко, Красовского и Завадского» 3 6.03.2019, 13:55

Дела исчезнувших политиков расследоваться в ближайшее время не будут.

Конституционный суд ответил 21 февраля руководительнице Белорусского документационного центра Раисе Михайловской на обращение, в котором она просила предусмотреть в Уголовном кодексе насильственное исчезновение как отдельный вид преступления. Заместитель председателя Конституционного суда Н. Карпович сообщил, что обращение изучено в Конституционном суде, однако оснований для возбуждения производства по делу не выявлено, сообщает сайт ПЦ «Весна».

«Безусловно, такой ответ Конституционного Суда был для меня предсказуем. Винтики общего механизма работают сегодня на одну цель, которая ясна всем. Дела исчезнувших политиков расследоваться в ближайшее время в Беларуси не будут. Более того, власть делает все, чтобы скрыть, а возможно, и уничтожить все доказательства, которые могут способствовать их раскрытию. Именно поэтому Конституционный Суд не видит проблемы в том, что в Уголовном кодексе нет такого вида преступления как «насильственное исчезновение», не определены его признаки и меры наказания за него», — комментирует ответ Конституционного суда Раиса Михайловская.

Заместитель председателя Конституционного суда в ответе утверждает, что поставленные в обращении вопросы могут решаться при дальнейшем совершенствовании уголовного законодательства. При этом он советует направить предложения субъектам, обладающим правом законодательной инициативы. Например, в «парламент», Лукашенко, Совету Министров, а также 50 тысяч гражданам.

Правозащитница отмечает, что это вызывает у нее, как минимум, удивление:

«Проблема нами обозначена, вы видите необходимость ее решения – действуйте. При наличии целых институтов, занимающихся непрерывным совершенствованием национального законодательства, делать это предлагают гражданам. Безусловно, мы будем работать по этой проблеме и разработаем свои предложения для устранения законодательных пробелов, и прежде всего, для помощи родственникам Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского».

Раиса Михайловская подчеркивает, что решать такие проблемы нужно прежде всего для целей превентивности таких преступлений, неповторения подобного в будущем. К насильственным исчезновениям, как правило, причастны должностные лица в том или ином качестве, обладающим техническими, человеческими ресурсами и возможностями. Именно поэтому государство должно быть в первую очередь заинтересовано в их раскрытии и наказании виновных для сохранении своего имиджа и авторитета в обществе. Чего мы не наблюдаем уже на протяжении 20 лет.

В обращении в Конституционный Суд Республики Беларусь большой упор делался на восстановлении прав родственников исчезнувших граждан – детей, жен и матерей, рассказывает руководительница БДЦ.

«Конституционно закрепленное определение государства как социального только на примерах этих людей разбивается в пух и прах. Дети, оставшиеся без отца, не получали никакой поддержки от государства. Престарелые матери, вырастившие-выучившие своих сыновей, доживали свой век на нищенские пенсии. Имуществом, которое осталось от Ю. Захаренко, В. Гончара и А. Красовского, их родственники не могут воспользоваться 20 лет, потому что они не признаны умершими согласно Гражданского кодекса. С юридической точки зрения тема интересна своим потенциалом к исследованию, а с человеческой вызывает недоумение и возмущение полным бездействием властей и отношением к своим гражданам», — дополняет правозащитница.