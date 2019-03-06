Путин «выстрелил» себе в ногу 3 6.03.2019, 14:02

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Бесполезно ставить дамбу посреди океана.

Продвижение закона о «фейковых новостях» - плохой знак для несменяемого Путина и его подчиненных, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Это – выстрел себе в ногу. Демонстрация гражданам страха властей перед правдой. Эффект обратный. И сигнал для граждан – они боятся правды, значит, мы будем больше обсуждать правду!

Кроме того, главные новости, которые народ получает непосредственно, из первоисточника – другие.

Это – растущие цены, налоги, увеличение тарифов ЖКХ, снижение качества товаров, низкий уровень медицинского обслуживания, пренебрежение властей интересами граждан. Одна новость о росте пенсионного возраста и особых пенсиях для чиновников, военных, спецслужб подобна ядерному взрыву.

И все это на фоне бесконечных коррупционных скандалов (о которых услужливо сообщает сама власть) и расследований Навального, «Новой газеты», «Транспэренси Интернешнл» и т.п.

Вот – главные причины изменения общественного мнения в стране, постепенной потери Путиным и его подчиненными поддержки. И эта революция в головах готовит людей к действиям, переменам в стране. Этот процесс не остановить.

Надуманный «закон о фейках» ничего не изменит – пусть даже власти и проведут несколько показательных преследований. Бесполезно ставить дамбу посреди океана.