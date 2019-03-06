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У католиков сегодня Пепельная среда

  • 6.03.2019, 14:15
Иллюстрационное фото iknurow.pl

Пепельная среда знаменует начало Великого поста.

Название "Пепельная среда" связано с особым ритуалом: во время мессы священник наносит пеплом крест на лоб каждого прихожанина. Эта традиция символизирует христианское смирение и покаяние, которые требуются от христиан во время поста. Перед началом службы сжигаются вербные и пальмовые ветви, сохранившиеся с прошлого Вербного воскресенья, а оставшийся пепел освящается согласно обряду.

Великий пост у католиков длится 40 дней. Во время него верующие призваны больше времени уделять молитве, чтению Священного Писания, делам милосердия, чаще посещать богослужения и приступать к таинствам. Принято воздерживаться от увеселительных мероприятий, вредных привычек и прочих мирских удовольствий.

Во время поста католики с 14 лет обязаны воздерживаться от мясных блюд по пятницам, а с момента достижения совершеннолетия и до 60 лет должны соблюдать строгий пост в Пепельную среду и Страстную пятницу. Каждое воскресенье верующие должны участвовать в мессе. Все это необходимо для подготовки к празднованию Пасхи - Воскресения Христова.


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