Каждый пятый россиян готов участвовать в политических протестах 6.03.2019, 14:36

Жители РФ готовы участвовать в акциях протеста, чтобы добиться изменений к лучшему.

Каждый пятый россиянин (20 процентов) готов участвовать в протестах с политическими требованиями. Таковы данные опроса "Левада-центра", передает «Радио свобода».

При этом 28 процентов респондентов считают политические протесты в своем городе возможными.

Самый высокий протестный потенциал за последний год социологи "Левада-центра" зафиксировали в июле 2018 года. Тогда 23 процента россиян выражали готовность выйти на акции с политическими лозунгами.

Против падения уровня жизни и в защиту своих прав готовы митинговать 26 процентов россиян. В ноябре прошлого года о намерении участвовать в акциях против падения уровня жизни заявляла почти треть опрошенных. Эксперты связали это в первую очередь с недовольством населения повышением пенсионного возраста – самой непопулярной реформой нынешних властей РФ.

В декабре более половины россиян (53 процента) высказались за отставку правительства.

В феврале 22 процента россиян заявили, что готовы участвовать в акциях протеста, чтобы добиться изменений к лучшему.