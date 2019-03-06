Реальные сделки в Минске: как менялись цены на жилье за три последних года 7 6.03.2019, 14:42

2,379

Специалисты проанализировали статистику сделок.

Специалисты Национального кадастрового агентства проанализировали статистику сделок на первичном и вторичном рынках недвижимости Минска за 2016—2018 годы. В целом ситуация остается стабильной и характеризуется постепенным ростом стоимости квадратного метра, пишет onliner.by.

В 2016 году в Минске было куплено 13 573 квартиры, в 2017-м — 14 359, в 2018-м — 13 755. Самым активным периодом в прошлом году стал первый квартал, когда не было проблем с кредитованием. К концу года крупные банки приостановили выдачу займов на приобретение жилья, что привело к снижению количества сделок.

Анализируя результаты реальных сделок, специалисты констатируют постепенный рост стоимости квадратного метра на первичном и на вторичном рынках. Если рассматривать однокомнатные квартиры, то цена метра выросла в среднем на 6%.

Если в январе 2018-го метр в проданных на «вторичке» однокомнатных квартирах стоил в среднем $1250, то в декабре — $1320, «квадрат» в «двушках» за этот же период подорожал с $1140 до $1230, а в «трешках» — с $1100 до $1190.