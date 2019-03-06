Акция в минских гипермаркетах стала поводом для шуток 6 6.03.2019, 15:24

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Фото: minsknews.by

В гипермаркетах столицы предлагают измерить давление.

Сегодня, 6 марта, в некоторых гипермаркетах Минска появились врачи, которые предлагают всем желающим измерить давление, пишет «Салідарнасць».

Кроме того, прямо в магазине можно сделать кардиограмму, чтобы оценить работу сердца.

Такую инициативу чиновники запустили для того, чтобы «побудить белорусов более тщательно следить за своим здоровьем». Но в ответ получили порцию шуток и едких комментариев.

«А что, в гипермаркетах давление какое-то особенное?», – реагируют на инициативу одни интернет-пользователи.

«От нынешних цен не только давление мерять, но и валерьянку наливать должны», – отвечают другие.