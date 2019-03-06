Сегодня - Европейский день памяти Праведников народов мира 6.03.2019, 15:34

Фото: radiopolscha.pl/Ирина Завиша

Этот праздник посвящен людям, которые выступали против тоталитарных режимов.

Сегодня, 6 марта, отмечается Европейский день памяти Праведников народов мира. Этот праздник посвящен людям, которые выступали против тоталитарных режимов и массовых преступлений в XX и XXI вв., передает «Радио Польша».

Он чтит тех, кто всегда был готов помогать спасать людей, бороться за справедливость и действовать в защиту истины.

Председатель Комитета Сада Праведников в Варшаве Збигнев Глуза отмечает, что в Европейский день памяти Праведников народов мира чтят людей из разных стран и исторических эпох.

«Европейский парламент учредил этот день, чтобы вспоминать предыдущие поколения людей, которые оставили после положительный след в контексте противостояния злу. В этом заключается суть праведника – отвечать добром на зло», - отметил Збигнев Глуза.

Понятие Праведника, упомянутое впервые в Мемориале Яд-Вашем, ныне приобрело универсальный характер. Оно касается не только людей, получивших звание «Праведник народов мира» от Института Яд-Вашем, но также применительно ко всем, кто, стоя перед лицом тоталитаризма и геноцида, отважился защищать человеческое достоинство, помогать жертвам или вставать на защиту правды.

Европейский день памяти Праведников мира был установлен Европейским парламентом в 2012 г. по инициативе Комитета Всемирного сада Праведников.

Отметим, что, согласно статистике, больше всего званий Праведника мира было присуждено полякам. В настоящее время приблизительно каждый четвертый Праведник мира является поляком. Их количество, по последним данным, насчитывает 6706.