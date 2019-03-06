Командующий войсками НАТО: Европа остается в фокусе внимания Кремля 6.03.2019, 15:55

Кертис Скапаротти

Фото: obozrevatel.com/epa

Кертис Скапаротт призвал усилить боевую мощь для противостояния РФ.

США должны усилить боевую мощь, чтобы эффективно противостоять росту российской военной угрозы в Европе и во всем мире. Как пишет «Немецкая волна», об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти, выступая с речью на заседании Комитета по делам вооруженных сил Сената США во вторник, 5 марта.

Скапаротти назвал Россию главной угрозой стабильности на европейском континенте. Он выразил недовольство силами сдерживания, находящимися в распоряжении США в Европе на данный момент, и призвал Вашингтон увеличить свой военный контингент в этом регионе.

По словам Скапаротти, он особенно обеспокоен недостаточными возможностями в сфере разведки и мониторинга, а также сокращением военного преимущества НАТО в открытом море. "Я попросил еще два эсминца", - сказал генерал законодателям, подчеркнув, что увеличение сил флота критически необходимо для сохранения преимущества на море на фоне модернизации и роста российского ВМФ. В этой связи Скапаротти напомнил об увеличении числа российских подводных лодок у берегов Европы и в других регионах.

"Европа остается в фокусе внимания Кремля"

"Москва стремится усилить свое влияние на страны, расположенные вдоль периферии, разрушить солидарность в НАТО и подорвать международный порядок", - констатировал американский генерал. Он указал, что Россия также усиливает влияние в Азии, в частности, в Сирии и Афганистане.

Скапаротти сообщил сенаторам, что американские военные тесно сотрудничают с европейскими союзниками, включая Польшу, Румынию, Болгарию и государства Балтии, в сфере создания потенциала для отражения возможной российской агрессии.

Генерал отметил, что в Пентагоне рассматривают новые варианты оказания поддержки Украине, которая, как он заявил, уже стала жертвой российской агрессии. По словам Скапаротти, Киеву уже оказана военная помощь в основном нелетального характера на общую сумму в 1 млрд долларов. По заявлению американского генерала, теперь США могут передать Украине снайперское вооружение, боеприпасы и морские боевые системы.