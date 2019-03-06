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Лукашенко назначил экс-посла во Франции директором Купаловского театра

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  • 6.03.2019, 16:18
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Павел Латушко

Павел Латушко стал директором национального театра имени Янки Купалы.

Экс-министр культуры и экс-посол во Франции Павел Латушко назначен директором Купаловского театра. Информацию об этом tut.by подтвердили в театре.

Павел Латушко окончил юридический факультет БГУ, хотя начинал учебу на историческом факультете. Также учился на факультете переподготовки при Минском государственном лингвистическом университете.

После учебы пошел в МИД. Сначала был атташе отдела международного публичного права и правовых проблем многостороннего сотрудничества договорно-правового управления, затем работал вице-консулом и консулом генерального консульства Беларуси в Белостоке, потом занял пост пресс-секретаря МИД.

В дальнейшем являлся послом в Польше (2002−2008), министром культуры Беларуси (2009−2012) — на тот момент он оказался самым молодым министром, послом во Франции (2012−2019).

Предыдущим директором театра являлся Павел Поляков, который находился на этой должности с 2009-го до сентября 2018 года.


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