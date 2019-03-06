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Премьер-министр Украины объявил конкурс на главу правления «Нафтогаза»

  • 6.03.2019, 16:34

Кабмин Украины фактически отказался продлевать контракт с Андреем Коболевым.

Кабинет министров Украины проведет открытый конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман, передает РБК-Украина.

Гройсман отметил, что 22 марта завершается контракт нынешнего главы НАК Андрея Коболева и всего состава правления.

"Это значит, что мы должны принять соответствующие решения с точки зрения качества корпоративного управления… Мы принимаем решение с 23 марта объявить конкурс на должность главы правления "Нафтогаза", - заявил премьер.

На прошлой неделе наблюдательный совет "Нафтогаза" предложил продлить контракт с Коболевым на нынешних условиях. В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что никаких решений по данному вопросу не принималось. В последнее время он неоднократно выражал недовольство размером зарплаты Коболева и высокими премиями.

После заявления Гройсмана Коболев отметил, что правительство фактически прекратило с ним контракт.


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