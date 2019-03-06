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МВД: Должники из Беларуси не смогут выехать за границу через Россию

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  • 6.03.2019, 16:50
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Фото: transler.ru

Власти Беларуси и РФ подписали специальное соглашение.

Об этом заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, пишет onliner.by.

По его словам, до сих пор некоторые белорусы с ограничением права на выезд могли беспрепятственно выезжать через Россию в другие страны. Он заявил, что в ближайшее время эту лазейку устранят.

Беларусь и Россия заключили ряд межправительственных соглашений, позволяющих исключить возможность беспрепятственного выезда в третьи страны всех лиц, чье право на выезд временно ограничено.

— Соответствующие технические протоколы информационного и технологического взаимодействия между правоохранителями двух стран подписаны, — рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. — В них определен перечень передаваемых и получаемых в электронном виде сведений, технология и порядок передачи, хранения, уничтожения, защиты информации и доступа к ней. Сейчас проводится техническое тестирование механизмов взаимодействия.


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