Фотофакт: Самая дорогая и самая дешевая квартиры Минска 6.03.2019, 17:14

Площадь самой дешевой квартиры - 30,68 квадратных метров.

Судить о самых дорогих и дешевых квартирах по объявлениям — дело тщетное и неблагодарное. Ведь какими бы ни были «хотелки» продавцов, реальная стоимость квартир выясняется только за столом у регистратора сделки, пишет onliner.by. С помощью Национального кадастрового агентства журналисты нашли среди старых объявлений самую дорогую и самую дешевую квартиру, которые были проданы в 2018 году, и обе они заслуживают внимания. Фото, цены, характеристики — в материале.

Самая дорогая сделка в 2018 году была совершена с пятикомнатной квартирой по ул. Румянцева, 5. Как сообщили в Национальном кадастровом агентстве, ее площадь составляет 253,1 кв. м, она находится на 3-м этаже элитного пятиэтажного дома. В прошлом году ее продавали дважды за месяц: в первый раз за $1,3 млн, второй раз — на $10 тыс. дороже (за $1,31 млн). Так выглядит дом на Румянцева, 5, и квартира, которая идеально подходит под описание (журналисты нашли ее, воспользовавшись сервисом для поиска объявлений, потерявших актуальность):

Эта квартира выставлялась на продажу 26 июня прошлого года по договорной цене (то есть без цены в принципе) и, судя по дате удаления объявления, была продана уже через два месяца. Дизайн апартаментов на Румянцева разрабатывала Марина Мацель, это фото ее сайта:

Самая дешевая сделка в 2018 году была совершена с двухкомнатной квартирой на Смирнова, 35. Квартира находится на втором этаже двухэтажки и располагает всеми удобствами: совмещенным санузлом и тесной кухней. Площадь у нее, конечно, небольшая — 30,68 кв. м, но продана она была всего за $18 тыс., что наверняка вызовет зависть у минчан, которые ждут свой вариант с «квадратом» за $500. Судя по всему, торг сыграл решающую роль, ведь в объявлениях эта квартира выставлялась за $35 500. Снаружи дом выглядит скромно, а фото изнутри продавец предпочел не «светить».