Настоящая украинская революция 6.03.2019, 17:38

Страна прошла процесс впечатляющего преображения.

"Когда люди не могут договориться о том, что такое успех, они идут к провалам", - начинает свою колонку в газете Guardian главный редактор украинского телеканала "Громадське" Ангелина Карякина. Об этом пишет русская служба BBC.

Украина готовится к президентским выборам, которые пройдут 31 марта. С тех, событий, которые мы называем революцией достоинства или Майданом, прошло пять лет.

Тогда победа далась нелегко. Почти 100 активистов были убиты в центре Киева. В феврале 2014 года казалось, что вся центральная площадь столицы заполнена телами раненых и гробами.

Я помню город Донецк. Обновленный после чемпионата "Евро-2012", он был похож на множество других восточноевропейских городов эпохи глобализации: на главной площади были и "Макдоналдс", и памятник Ленину. Теперь он оккупирован пророссийскими сепаратистами и живет в условиях военной диктатуры.

В феврале 2014-го я не могла себе ничего из этого представить. Многие из моих друзей все еще были журналистами и активистами. За несколько недель они превратились в солдат, политиков и волонтеров.

Я не думала, что перемены могут произойти так быстро, но когда я оглядываюсь на февраль 2014 года, я задаю себе еще один вопрос - а чего тогда не было?

В феврале я только собиралась начать работать на канале "Громадське" - это был первый телеканал, основанный и управляемый журналистами.

Украине давно нужно было такое СМИ, до его появления все средства массовой информации контролировали олигархи. Объективного освещения событий не было.

Во время Майдана наши включения смотрели сотни тысяч человек. Пример гражданского телевидения вдохновил других. Появилось еще несколько независимых СМИ.

Сегодня этот канал - своеобразное зеркало Украины. На нем идут непрерывные споры о том, чего мы добились с 2014 года, и люди не могут договориться о том, что такое успех.

Украинцы заплатили высокую цену за свою свободу. Реформы дали бы еще лучший результат.

Но пока мы пытаемся оценить последствия исторических событий, часто получается так, что мы не обращаем внимания на, казалось бы, мелкие истории.

В Мариуполе, недалеко от зоны боевых действий, проходит фестиваль современного искусства.

Группа ветеранов войны открыла в городе пиццерию, наняв бывших солдат поварами и официантами.

В Житомире местные жители сами контролируют бюджет и определяют приоритеты. Они построили пожарную станцию. Государство не могло построить ее много лет.

Когда мировые СМИ говорят об Украине в контексте российской агрессии, геополитики или выборов, они забывают о том процессе, через который проходит вся страна, и которой представляет собой настоящее преображение - появление на Украине людей, которые хотят перемен, и чьи истории почти никогда не доходят до широкой аудитории.