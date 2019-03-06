Акции «Динамо» отдадут Мингорисполкому 3 6.03.2019, 17:49

1,207

Он решит судьбу минского футбольного клуба.

Мингорисполком получит полный пакет акций столичного «Динамо», сообщает tribuna.com.

Источник агентства уверяет, что сейчас идет процесс передачи 57 процентов акций клуба от Юрия Чижа Мингорисполкому. После этого «Динамо» может обрести постоянного нового собственника.

«Сейчас стоит вопрос о передаче полного пакета акций городу, чтобы он полностью управлял, так как он сегодня платит. А кого выберет город, какого человека или собственника, это уже дальнейшая ступень. Процессы идут. Через какое-то время что-то выяснится», – сказал источник из футбольной среды.

Юрий Чиж не стал обсуждать будущее «Динамо». «Я по этому поводу комментариев не даю», – сказал бизнесмен.

Получить комментарий в главном управления спорта и туризма Мингорисполкома агентство не смогло.

Ранее стало известно, что Чиж объявил о готовности продать 57 процентов акций «Динамо» за полмиллиона долларов.