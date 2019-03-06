Подборка фильмов для семейного просмотра вечером 1 6.03.2019, 17:53

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Фильмы, которые можно посмотреть в кругу самых близких.

Уже в пятницу 8 Марта – женский день. Традиционно в этот день многие в семейном кругу смотрят интересные фильмы. Сайт "Сегодня" сделал подборку фильмов на 8 Марта.

"Джеки"

Это сильная биографическая драма о супруге президента США Джона Кеннеди – Жаклин. Повествование идет от имени Джеки, которая переживает убийство мужа. В главной роли Натали Портман. Актриса тонко передала грани чувств жены самого популярного президента Америки.

"Дневник Бриджит Джонс"

Лучше всего пересмотреть все части. Последняя очень уступает, хотя бы потому, что Рене Зелвегер изменила свое лицо до неузнаваемости и потеряла свой шарм. Три фильма о женщине, которая страдает комплексами и отсутствием любимого человека. Жизнь Бриджит меняется с появлением в ней Марка Дарси. Все фильмы о ее борьбе со своими внутренними страхами, любви и ненависти, а в конце – о ее беременности.

"Великий Гетсби"

Этот фильм также основан на книге. Молодой писатель Ник Каррауэй знакомится в Нью-Йорке с загадочным миллионером Джеем Гэтсби, который известен всему городу грандиозными вечеринками у себя дома. Гетсби открывает душу писателю и тот познает его с иной стороны. Все эти вечеринки, роскошь и паетки только ради одной женщины, ради любви всей его жизни... Кстати, Ди Каприо так и не получил заветный "Оскар" за игру в этом фильме.

"Приведение"

Фильм о парне, которого застрелил грабитель. Земная жизнь Сэма (Патрик Суейзи) прервалась, но его душа с этим не согласна и парень становиться приведением. Он расследует собственную смерть и пытается защитить свою жену Молли (Деми Мур) от смертельной опасности.

"Унесенные ветром"

Немало слез было пролито над книгой, а потом и после просмотра фильма. Любовный роман, что происходит во время американской гражданской войны. Фильму уже 80 лет, но герои Сккарлетт О’Хары и Ретта Батлера любимы до сих пор. Несравненная игра актеров завораживает и относит во времена шляпок, корсетов, каблучков и гражданской войны...

"Улыбка Моны Лизы"

В 1953 году в Америке идет борьба женщин за свои права, и в это время Кэтрин Энн Уотсон, выпускница Беркли, получает место преподавателя истории искусств в женском колледже Уэллесли. Она пытается бороться с патриархальными взглядами на роль женщины в обществе.

"Все о Еве"

Чтобы не сломаться под ударами изменчивого шоу-бизнеса, хрупкой девушке необходимы стальные нервы. Ну и некоторая широта взглядов на нравственные устои. В этом месте по-другому не прожить. История нелегкого восхождения Евы Харрингтон на творческий Олимп собрала 14 номинаций на "Оскар", восемь из которых стали успешными. В том числе золотой трофей получила и Энн Бакстер за исполнение главной роли.

"Безумно влюбленный"

Невозмутимый и грубоватый малый Барнаба Чиккини – герой Челентано. Он избалованный женским вниманием водитель автобуса в Риме. Однажды он случайно встречает принцессу небольшого княжества Сан-Тулип — красавицу Кристину. Он хочет добиться ее любыми способами.

"Железная Леди"

Биографический фильм о жизни премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. С момента когда она заинтересовалась политикой и до сегодняшнего дня. Фильм повествует о том, как она перенесла все поражения в карьере и как перенесла утрату самого дорогого человека.