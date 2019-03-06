В одном из вузов Брестчины могут начать готовить руководителей колхозов 21 6.03.2019, 18:17

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Таким образом хотят решить «проблему нехватки кадров».

На базе одного из высших учебных заведений, расположенных в Брестской области, может вестись подготовка руководителей сельхозпредприятий. Такое мнение высказал 6 марта на заседании областного «совета депутатов» и Брестского облисполкома председатель «совета республики», уполномоченный диктатором по Брестской области Михаил Мясникович, пишет «Брестская газета».

«Чего можно добиться от хозяйства, если там нет руководителя? Исполняющий обязанности – это, считай, временщик. Временное пребывание в качестве руководителя сельскохозяйственной организации – это состояние неопределенности не дает результата. Человек не понимает, в каком статусе он находится. Или его надо назначать, или искать другого руководителя», – считает Михаил Мясникович.

На 1 января на Брестчине насчитывалось 15 вакансий руководителей сельскохозяйственных организаций, причем в некоторых хозяйствах – по два-два с половиной года.