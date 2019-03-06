Алжирские ветераны призвали правителя сняться с выборов 2 6.03.2019, 18:26

Фото: Alain Pitton/NurPhoto/Getty Images

Все слои алжирского общества выйдут на площади.

Ветераны войны за независимость Алжира потребовали от президента Абельазиза Бутефлика снять свою кандидатуру с предстоящих выборов, на которых он планирует баллотироваться в пятый раз, сообщает агентство Reuters (перевод - «Радио Свобода»).

В своём заявлении ветераны призвали все слои алжирского общества выйти на площади и требовать снятия кандидатуры президента. По данным агентства, мнение ветеранов свидетельствует о все более серьезном расколе среди алжирской правящей элиты.

Накануне в столице Алжира прошли масштабные студенческие митинги. Их участники скандировали антипрезидентские лозунги против пятого срока действующего главы государства и требовали переноса выборов, назначенных на 18 апреля. Горожане, не участвовавшие в протестном марше, наблюдали за шествием и аплодировали его участникам, сообщило агентство AFP.

В других городах – Константине, Аннабе и Блиде – также прошли студенческие протестные манифестации, сообщило Reuters.

С 22 февраля десятки тысяч алжирцев участвовали в демонстрациях. Столь массовых акций протеста в стране не было со времени так называемой "арабской весны" 2011 года. Пик недовольства наступил после заявления Бутефлики, что он выдвинул свою кандидатуру на пятый срок.

В настоящее время президент Алжира находится на лечении в Швейцарии, где, как сообщают его врачи, проходит регулярное медицинское обследование.

Оппозиционные партии призвали к отсрочке выборов, формированию независимого правительства и объявлению новых выборов через полгода. За это время предлагается написать проект новой конституции.

Абельазиз Бутефлика правит страной с 1999 года. Он занимает высшие государственные должности с 1960-х годов: Бутефлика был главой алжирского МИД с 1963 по 1979 год.