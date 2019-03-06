Белорусских мужчин могут лишить права пойти в чиновники, если они не служили в армии 42 6.03.2019, 18:43

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Количество отсрочек собираются сократить.

В Беларуси из-за дефицита призывников рассматривается возможность сокращения количества отсрочек от призыва, а также введение ограничений при приеме на госслужбу мужчин, не прошедших армию, сообщает "Интерфакс".

"При проведении очередного призыва возникла проблема недостаточного количества призывников для комплектования Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, годных к военной службе по состоянию здоровья. Дефицит призывных ресурсов связан в первую очередь с демографической ситуацией в стране", - говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, продолжили в министерстве, в республике в настоящее время 47 категорий граждан в соответствии с законодательством не призываются на срочную военную службу, службу в резерве. Для сравнения, в Азербайджане таких категорий 12, в Армении – 17, в Казахстане – 18, в Российской Федерации – 22, в Украине - 30.

"Ввиду сложившейся обстановки министерство обороны по согласованию с другими государственными органами наиболее целесообразным считает путь сокращения количества отсрочек от призыва, и в первую очередь для продолжения образования. Прорабатывается вопрос предоставления гражданам отсрочки для продолжения образования только один раз", - отметили в ведомстве.

Кроме того, по информации Минобороны, прорабатывается вопрос применения ограничения приема на государственную и иную службу граждан, не прошедших военную службу.

Также в Беларуси может быть введено временное ограничение права граждан на выезд из страны в случае их неявки на мероприятия по призыву.

Одновременно, продолжили в ведомстве, Минобороны совместно с Минздравом проводит работу по уточнению диагностических критериев при проведении медицинского освидетельствования граждан при призыве на срочную военную службу. "Данные уточнения имеют целью в первую очередь максимально исключить субъективные факторы при проведении освидетельствования", - подчеркнули там.

Вместе с тем, наряду с запретительными мерами в Минобороны предлагают ввести дополнительные льготы для прошедших срочную службу. В частности, речь идет о льготах при поступлении и обучении в учреждениях образования. Также период срочной военной службы может быть включен в минимальный страховой стаж для получения пенсии.