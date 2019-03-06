Украина инициирует международный аудит концерна Укроборонпром 6 6.03.2019, 18:47

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Проверка пройдет на фоне громкого коррупционного скандала.

Украина инициирует независимый международный аудит Укроборонпрома и комплексную ревизию всех контрактов концерна после расследования журналистов о коррупции в оборонной сфере, сообщает "Новое время".

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

"Аудит Укроборонпрома, оценка его корпоративного управления, обновление наблюдательного совета, контроль и прозрачность государственного оборонного заказа - все это поможет концерну трансформироваться и не потерять доверие граждан, партнеров и инвесторов", - заявил глава украинского государства.

Порошенко также предложил расширить состав Набсовета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО.

Напомним, в первой части расследования журналистов программы Bihus.Info говорится, что член СНБО Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин причастны к коррупционной схеме по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен.

Как утверждается, они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ, а также из украинских военных частей по ценам, завышенным в 2-4 раза.

Во второй части журналисты рассказали о роли Олега Гладковского в коррупционной схеме.

Игорь Гладковский, который фигурирует в расследовании Bihus.Info, отверг все обвинения и пригрозил журналистам судом.