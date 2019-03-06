Откуда взялась дыра на миллиарды долларов, о которой говорил Лукашенко? 24 6.03.2019, 18:52

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Минус десять миллиардов в торговле товарами с Россией – это очень много.

В ходе «Большого разговора» Лукашенко между делом назвал цифру, которая повергла бы в шок многие страны.

По данным Александра Лукашенко, в прошлом году «отрицательное сальдо торговли товарами с Россией приблизилось к 10 миллиардам долларов». Это означает, что российская продукция в Беларуси продается гораздо лучше, чем белорусская в соседней стране.

Угрожает ли это белорусской экономике?

– Это, конечно, проблема. Минус десять миллиардов в торговле товарами с Россией – это очень много, – поясняет в комментарии «Салiдарнасцi» доктор экономических наук Борис Желиба.

По его мнению, слова Лукашенко о том, что Беларусь перекрыла этот минус «плюсом в торговле с Евросоюзом и странами дальней дуги», это слабое оправдание.

– С Россией такая ситуация складывается в основном из-за нефти и газа. Мы заказываем очень большие объемы этих энергоносителей. А платим мы, как известно, долларами – так как россияне отказались принимать платежи своими же рублями.

Нужно это отрицательное сальдо уменьшать. За счет чего? Надо снижать энергоемкость нашей экономики. Для сравнения: если Беларусь покупает более 20 миллиардов кубов газа в год, то Австрия покупает всего 8, хотя экономика Австрии в разы больше, чем наша. А все из-за того, что у нас очень энергоемкое производство, – подчеркивает собеседник.

Кроме всего прочего, по-хозяйски себя чувствуют себя в Беларуси многие российские производители товаров.

– Мы в России покупаем и оборудование, и машины, и потребительские товары. Посмотрите в магазинах по этикетками продовольственных товаров – Россия там представлена достаточно широко.

А россияне наоборот ограничивают экспорт белорусских товаров, постоянно находят какие-то нарушения. На границе то и дело уничтожаются тонны продуктов: то яблок, то других товаров из Беларуси.

Экономист считает, что «все началось с того, что мы полезли в «cоюзное государство» и ЕАЭС из-за дешевых энергоносителей».

– И это сыграло с нами злую шутку, мы попали в ловушку, которая приносит много проблем. Эта однобокая ориентация на Россию теперь привела к тому, что нам очень трудно развернуться в другую сторону. Например, в тот же Евросоюз. Это нужно было делать раньше.

Теперь, по большому счету, белорусская экономика – это филиал российской. А зависимость от российского рынка у нас вообще близка к 100%, – уверен Борис Желиба.