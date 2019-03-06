В Италии ввели безусловный базовый доход в €500 6 6.03.2019, 19:12

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На выплаты от государства могут рассчитывать пять миллионов итальянцев.

Как сообщает ANSA, в среду, 6 марта, официально заработала система подачи заявок на получение "гражданских выплат". Регистрация возможна через Интернет, через почтовые отделения и национальную сеть административных центров CAF, сообщает "Новое время".

"Сегодня мы сдержали свое обещание. Государство наконец-то позаботится о невидимых людях, которые были на задворках страны и далеки от политических дебатов", - сказал вице-премьер, министр труда и промышленности Луиджи Ди Майо.

По его словам, на выплаты от государства могут рассчитывать пять миллионов граждан Италии.

Напомним, что 28 января президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон, которым вводится базовый доход для малообеспеченных и снижается пенсионный возраст.

Гражданские выплаты могут достигать 500 евро в месяц (6000 евро в год) для одного человека, если семейные доходы равны нулю. В том случае, если семья арендует жилье, то она может получить 280 евро в месяц компенсации. Для семьи с тремя детьми, из которых как минимум двое несовершеннолетние, пособие может достигать 1050 евро в месяц, если семейные доходы равны нулю.