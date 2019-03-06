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Белорусы, которым запрещен выезд, не смогут отправляться в третьи страны через РФ

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  • 6.03.2019, 19:20
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Фото с сайта tourradar.com

В МВД пообещали «прикрыть лазейку».

Белорусы, которым временно запрещен выезд за границу, не смогут отправляться в третьи страны через России, сообщают в МВД. В ведомстве поясняют, что до сих пор некоторые белорусы пользовались прозрачностью российско-белорусской, чтобы выехать за рубеж. Однако в ближайшее время «эта лазейка будет устранена», пишет tut.by.

В МВД поясняют, что Беларусь и Россия заключили межправительственные соглашения, которые исключают возможность беспрепятственного выезда в третьи страны всех лиц, чье право на выезд временно ограничено.

— Соответствующие технические протоколы информационного и технологического взаимодействия между правоохранителями двух стран подписаны, — рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. — В них определен перечень передаваемых и получаемых в электронном виде сведений, технология и порядок передачи, хранения, уничтожения, защиты информации и доступа к ней. Сейчас проводится техническое тестирование механизмов взаимодействия.

В Беларуси создан специальный банк данных, в который включены те, кому временно запрещен выезд за границу. Этой базой пользуются пограничники. В базу включают тех, за кем числятся долги по налогам, а также должников по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). В базу также попадают подозреваемые или обвиняемыми по уголовному делу, а также уклонисты от призыва на воинскую службу.


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