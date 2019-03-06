98 олигархов богаче всех остальных россиян 4 6.03.2019, 19:35

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Фото: reuters

Еще один итог двадцати лет Путина у власти.

Несмотря на падающую экономику, санкции, падение уровня жизни: совокупное состояние 98 российских миллиардеров составило почти пол триллиона долларров ($421) млрд., превысив сбережения всех остальных россиян вместе взятых. Об этом напоминает телеграм-канал «Серпом-По», который также подчеркивает, что объем свободных остатков денег на счетах правительства и субъектов федерации — превышает сумму накоплений гражадан в два раза!.

«Кто-то все еще думает, что «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»?

(для справки — это п.1 ст.7 Конституции РФ)».

Вот он еще один — очевидный итог 20 лет Путина. В 1999 году, когда Путин по мановению руки вечно пьяного Ельцина стал премьер-министром, а в скоре и президентом, в России было всего 6 долларовых миллиардеров. Через 20 лет — аж 98 штук, причем, если, кто забыл, большая их часть — это друзья и бывшие коллеги Путина по бандитскому Петербургу.