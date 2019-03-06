Стал известен помощник госсекретаря США, который будет отвечать за Беларусь 6.03.2019, 19:42

Филип Рикер

фото с сайта eurointegration.com.ua

Уэсса Митчелла заменит кадровый дипломат.

Соединенные Штаты определились с кандидатурой помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии вместо Уэсса Митчелла, который в феврале ушел в отставку, сообщает "Европейская правда".

Митчелла заменит кадровый дипломат Филип Рикер, который до последнего времени занимал должность гражданского заместителя главнокомандующего Объединенных сил США в Европе и советника по политическим вопросам.

Официального представления Рикера еще не было, но греческое издание Ekathimerini ранее сообщило, что он начнет работать с 18 марта.

Сам Рикер 4 марта находился с визитом на Балканах и вскользь упомянул о своем назначении, отметив, что "начало моей работы на этой должности - это возможность продвинуться в переговорах с Косовом".

На сайте Госдепа США пока нет информации о назначении Рикера, исполняющим обязанности указан помощник главы Бюро европейским и евразийским делам Майкл Дж. Мерфи.

С 2008 по 2011 Рикер работал послом США в Македонии, а с 2011 по 2013 год был заместителем помощника секретаря Бюро.