Стал известен помощник госсекретаря США, который будет отвечать за Беларусь
- 6.03.2019, 19:42
Уэсса Митчелла заменит кадровый дипломат.
Соединенные Штаты определились с кандидатурой помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии вместо Уэсса Митчелла, который в феврале ушел в отставку, сообщает "Европейская правда".
Митчелла заменит кадровый дипломат Филип Рикер, который до последнего времени занимал должность гражданского заместителя главнокомандующего Объединенных сил США в Европе и советника по политическим вопросам.
Официального представления Рикера еще не было, но греческое издание Ekathimerini ранее сообщило, что он начнет работать с 18 марта.
Сам Рикер 4 марта находился с визитом на Балканах и вскользь упомянул о своем назначении, отметив, что "начало моей работы на этой должности - это возможность продвинуться в переговорах с Косовом".
На сайте Госдепа США пока нет информации о назначении Рикера, исполняющим обязанности указан помощник главы Бюро европейским и евразийским делам Майкл Дж. Мерфи.
С 2008 по 2011 Рикер работал послом США в Македонии, а с 2011 по 2013 год был заместителем помощника секретаря Бюро.