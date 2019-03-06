В Минске прошел пикет «За отмену всех запретов и запрет всех отмен» 1 6.03.2019, 20:02

Активисты провели пикет-монстрацию.

В минском парке Дружбы народов прошел пикет-монстрация "За отмену всех запретов и запрет всех отмен". Необычное мероприятие провели волонтеры и волонтерки ПЦ «Весна», пишет spring96.org.

Семь человек, среди которых волонтеры «Весны» и активисты, вышли с плакатами, надписи на которых практически не содержали какой-либо смысловой нагрузки. Ведь абсурд и гиперболизация - важная составляющая пикета-монстрации. Мероприятие охраняли четыре сотрудника милиции (два из них в штатском), а неподалеку стояла машина скорой помощи.