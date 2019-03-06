Пять продуктов, которые помогут крепче спать 3 6.03.2019, 20:21

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Избавиться от бессонницы поможет смена рациона.

Бессонница – мучительное состояние, которое может не просто портить настроение, но и ухудшать здоровье. В критических случаях врачи могут прописывать медикаментозную терапию, однако многие из нас могут улучшить качество своего сна самостоятельно, практикуя расслабляющую ванну, медитацию или даже изменение своего рациона.

Вести.медицина подобрали список продуктов, употребление которых может благоприятно сказаться на состоянии организма и существенно улучшить качество сна.

Киви

Плоды киви богаты антиоксидантами, а потому, съесть эти фрукты перед сном будет не самой плохой идеей. Существует теория, согласно которой плохой сон может быть связан с низким уровнем антиоксидантов – в этом случае киви может помочь восполнить их дефицит и предотвратить бессонницу.

Кукуруза

Углеводы – важный компонент, который способствует хорошему сну. Это, однако, вовсе не значит, что печенье или торт станут правильным выбором для ночной трапезы. Десерты могут спровоцировать увеличение уровня сахара в крови – это сну как раз помешает. В качестве более здорового источника углеводов можно выбрать кукурузу – консервированную или в початке, употребление которой перед сном благоприятно скажется на его качестве.

Хумус

Еще один полезный продукт – хумус, паста из протертого нута. Кроме углеводов и клетчатки он содержит большое количество триптофана, аминокислоты, способствующей выработке серотонина. Серотонин помогает расслаблению, что, несомненно, только улучшает сон.

Базилик

Можно подумать, что базилик – просто одна из множества специй, но в действительности эту траву многие недооценивают. Базилик может помочь при несварении желудка и других проблемах с пищеварением, при наличии которых заснуть может быть очень проблематично.

Некоторые исследователи уверяют, что употребление базилика может способствовать снятию стресса и даже ослаблению симптомов депрессии. Все это свидетельствует о том, что исключать эту специю из рациона при наличии проблем со сном не стоит.

Молоко

Стакан молока для хорошего сна – кажется, что это совет из далекого детства. В действительности, хотя и говорят, что взрослым молоко совсем не нужно, молоко действительно может улучшить сон. В нем также содержится аминокислота триптофан, способствующая расслаблению и успокоению.

Еще один важный компонент молока – кальций, который влияет на выработку мелатонина. Мелатонин участвует в регуляции биоритмов, а потому при бессоннице его регуляция особо важна.

Еще один немаловажный совет – соблюдайте режим приема пищи. Важно не только что мы едим, но и когда мы это едим. Ужинать надо не сразу перед сном, а за некоторое время до него. При этом большой перерыв перед последним приемом пищи и засыпанием делать тоже не стоит – в этом случае низкий уровень сахара в крови будет мешать вам уснуть.