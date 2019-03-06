Как ведущие мировые банки попали в скандал с «прачечной» друзей Путина 6.03.2019, 20:36

1,005

Новый скандал может ускорить реализацию директивы ЕС против отмывания денег.

Крупнейшие западные банки, такие как Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank, оказались причастными к схеме по отмыванию российских денег, полученных, пишет "Новое время".

В последние годы неоднократно появлялись расследования о масштабном отмывании денег, в основном через банки стран Балтии. Широкое внимание к себе эта тема привлекла в прошлом году, когда стало известно о причастности к ней банков Дании, которые считаются одними из самых "чистых". Одно из последних расследований об отмывании денег появилось всего две недели назад - 21 февраля шведский телеканал SVT сообщил, что через Swedbank, один из крупнейших банков Швеции, было выведено $5,8 млрд. По данным канала, экс-президент Украины Виктор Янукович отмыл 3,7 млн евро через офшорную компанию Vega Holding Limited, у которой были счета в Swedbank.

4 марта масштабное расследование об отмывании денег опубликовали Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и литовское интернет-издание 15min.lt. В распоряжении расследователей оказались данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в литовском Ukio (прекратил деятельность в 2013 году). Они проанализировали более 1,3 млн банковских транзакций 238 тыс. компаний и людей, а также тысячи имейлов, контрактов и других документов. Британская газета The Guardian подчеркивает, что это одна из крупнейших утечек в банковской сфере. Полученные данные расследователи передали 21 изданию-партнеру.

Главное из расследования о "Тройке-прачечной"

Расследователи выяснили, что первый в России инвестиционный банк Тройка Диалог, который сейчас является инвестподразделением Сбербанка Sberbank CIB, в 2006 году организовал офшорную сеть, через которую проходили деньги фигурирующих в уголовных делах об отмывании средств фирм. В схему по отмыванию денег входили десятки компаний. С 2006 по 2013 год в эту сеть ввели $4,6 млрд и вывели $4,8 млрд. Между собой компании провели транзакций на $8,8 млрд. Среди контрагентов по этим сделкам были крупнейшие западные банки, такие как Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank.

Как работала "офшорная империя"

Подставные компании выписывали фиктивные счета-фактуры за несуществующие товары и услуги, которые покупали другие компании офшорной сети. Это делало сделки менее подозрительными для регулирующих органов. Главными в схеме были зарегистрированные на Британских Виргинских островах компании Brightwell Capital, Gotland Industrial и Quantus Division. Их начали использовать в 2005-2006 годах. Всего было создано как минимум 75 подставных компаний. Не менее 35 из них имели счета в Ukio.

Счета офшорных компаний Тройки Диалог оформляли на номинальных лиц. К примеру, на финансовых соглашениях панамской Dino Capital SA на $70 млн стоит подпись 34-летнего разнорабочего из Армении Армена Устяна, который рассказал расследователям, что об этом никогда не слышал.

Подпись бизнесмена Рубена Варданяна, который в то время возглавлял инвестбанк, расследователи нашли лишь на одном договоре. Он был связан с выдачей кредита одной из подконтрольных Тройке офшорных компаний.

Откуда деньги?

По данным расследователей, на счета офшорных компаний Тройки, в частности, перечислили более $27 млн, полученных в результате схемы с поставками авиационного топлива в аэропорт Шереметьево (Москва) в 2003-2008 годы по завышенным ценам. Всего на ней заработали не менее $200 млн. Часть средств прошла через банковские счета адвоката из Вены Эриха Ребассо, который в конце 2008 года признался полиции, что работал на российские криминальные группировки, а летом 2012 года был найден мертвым в лесу недалеко от Вены.

Еще одна схема связана с уклонением от уплаты налогов несколькими российскими страховыми компаниями, которые контролировал россиянин Сергей Тихомиров. Они подписывали фальшивые договоры перестрахования. Перечисленные страховщиками деньги выводились за границу или обналичивались. $17 млн были переведены на счета офшорной сети Тройки.

Кроме того, не менее $69 млн на счета подставных компаний банка попали от компаний российского виолончелиста Сергея Ролдугина - друга детства президента РФ Владимира Путина. Еще $130 млн перевели шесть компаний, которые упоминались в "деле" бывшего юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который раскрыл схему хищения миллиардов рублей из российского бюджета после чего был арестован и погиб в московском СИЗО.

Яхты, вилла и вечеринка с Принсом. На что тратили выведенные средства

Выведенные из России деньги клиенты Тройки использовали для покупки недвижимости в странах Европы, роскошных яхт и произведений искусства, оплаты медицинских услуг, обучения в престижных западных школах для своих детей, билетов на спортивные мероприятия и даже для церковных пожертвований.

К примеру, офшорные фирмы банка выдали без залога и поручительства кредит в размере 14,7 млн евро 80-летней россиянке Анне Курепиной. За эти средства женщина, которая была зарегистрирована в одной квартире с занимавшим тогда пост губернатора Самарской области Владимиром Артяковым, купила виллу на побережье Коста Брава в Испании. В 2014 году владельцами этой недвижимости стали сын и невестка Артякова.

Кроме того, со счетов офшорных компаний Тройки было оплачено выступление американского певца Принса на корпоративе банка в сентябре 2007 года. Это было его единственное выступление в России. Оно обошлось в $1,6 млн. Еще более $700 тыс. потратили на его перелеты частным самолетом и доставку музыкального оборудования в Москву и обратно.

Варданян заявил журналистам, что не мог знать обо всех сделках в масштабах компании, так как общий оборот в те годы был больше 2 трлн руб. Он заявил, что офшорная сеть - это "технические сервисные компании".

"Поймите, я не ангел. В России у тебя есть три пути: быть революционером, уехать из страны или быть конформистом. Так вот я - конформист. Но у меня есть свои внутренние ограничители: я не участвовал в залоговых аукционах, не работал с криминалом, не состою в тех или иных политических партиях… Нам не в чем оправдываться", - цитирует Варданяна Медуза.

При чем здесь ведущие мировые банки

Так как Литва до 2015 года не была членом еврозоны, для проведения операций с евро Ukio открывал корреспондентские счета в европейских банках, в частности в австрийском Raiffeisen, немецком Commerzbank AG и многих других. Полный список известных финучреждений, которые фигурировали в схеме, в OCCRP не привели. Голландское издание Groene Amsterdammer написало о причастности к схеме нидерландских ING, ABN Amro (сейчас принадлежит Royal Bank of Scotland) и Rabobank. Газета Trouw уточнила, что в случае с ING речь идет о московском филиале группы. По данным Tages-Anzeiger, к отмыванию денег была причастен также женевский филиал французского банка Credit Agricole.

Появление этой информации привело к падению акций указанных банков. Больше всего пострадал Raiffeisen. Его акции 5 марта подешевели на 15%, сообщает Bloomberg. Это связано не только с расследованием OCCRP, но и с заявлением главы Hermitage Capital Билла Браудера, что через счета в этом банке, предположительно, прошло $643 млн "грязных" денег. Информацию об этом он передал австрийской прокуратуре, пишет Financial Times. В Raiffeisen ответили, что начали внутреннее расследование, но подчеркнули, что в прошлом некоторые из этих утверждений были признаны необоснованными.

Акции ING вчера упали на 3,6%, RBS – на 3,3%, Deutsche Bank – на 1,2%. В ABN Amro заявили, что не имеют отношения к схеме. В Deutsche Bank отметили, что конкретные транзакции комментировать но могут, но заверили, что всегда сотрудничают с правоохранителями.

"Как у банка-корреспондента у нас ограниченный доступ к информации о клиентах банка-респондента", - подчеркнули в банке.

Что показало расследование OCCRP

Борьбе с отмыванием денег в Европе препятствует давнее сопротивление стран региона созданию единой системы контроля за финансовой системой, отмечает Bloomberg. Нет ни одного общеевропейского органа, который занимался бы расследованием преступлений, связанных с отмыванием денег. Отдельные дела ведутся в странах Балтии, а также в США, Великобритании и странах Северной Европы. О необходимости создания единого европейского регулятора заявляют, в частности, в Латвии. В стране говорят, что не могут самостоятельно справиться с проблемой.

Не исключено, что информация о масштабном отмывании денег продолжит появляться. Разрастающийся скандал может вызвать драконовские штрафы от властей США, отмечает агентство.

Как пишет РБК, новый скандал может ускорить реализацию так называемой Пятой директивы ЕС против отмывания денег, принятой в мае 2018 года. Среди ее ключевых положений — обязательная классификация на национальном уровне политически значимых лиц и последующее применение к ним одинаково жесткого контроля; все большее раскрытие информации о бенефициарах юридических лиц и трастов, в том числе в традиционных офшорах (несмотря на активное сопротивление последних); применение мер повышенного контроля в отношении лиц и операций, связанных со странами высокого риска.