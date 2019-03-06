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«Баста!»: Битву с интернетом они уже проиграли

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  • 6.03.2019, 20:48
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Лукашенковская Беларусь — неудавшаяся гротескная копия «cовка».

История повторяется. По школам разослали инструкцию для выявления неформалов и «экстремистов» среди учеников. Такое уже было за пару лет до крушения СССР, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Результат оказался предсказуем: быть неформалом стало модно и круто. А в решающие дни августа 1991 года вчерашние аполитичные школьники оказались на баррикадах.

Лукашенковская Беларусь — неудавшаяся гротескная копия совка. Пропахший нафталином БРСМ и затюканные учителя- уже проиграли битву с интернетом, неформальными субкультурами. Значит, наш август, баррикады и свобода уже близко.


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