«Баста!»: Битву с интернетом они уже проиграли 1 6.03.2019, 20:48

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Лукашенковская Беларусь — неудавшаяся гротескная копия «cовка».

История повторяется. По школам разослали инструкцию для выявления неформалов и «экстремистов» среди учеников. Такое уже было за пару лет до крушения СССР, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Результат оказался предсказуем: быть неформалом стало модно и круто. А в решающие дни августа 1991 года вчерашние аполитичные школьники оказались на баррикадах.

Лукашенковская Беларусь — неудавшаяся гротескная копия совка. Пропахший нафталином БРСМ и затюканные учителя- уже проиграли битву с интернетом, неформальными субкультурами. Значит, наш август, баррикады и свобода уже близко.