Заико - Лукашенко: Что за финтифлюхтеров ты назначил 5 6.03.2019, 21:08

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Леонид Заико

Диктатор не умеет управлять кадрами, «если они у него из-под носа делят все и рвут».

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико сравнил «вертикаль» с оркестром, который провожает в последний путь.

В интервью на Примусе Заико высказался о взглядах Александра Лукашенко на экономику и свободу предпринимательства, пишет «Салiдарнасць».

— Да, в Беларуси так, что ты кусок земли без него не получишь. Без решения Лукашенко тебе лесные угодья, земли сельхозназначения для чего-то не выделят, — заявил Лукашенко во время Большого разговора.

Лукашенко объяснил, почему решения принимает он:

— В свое время говорили, что это не мое дело, пусть на местах решают. Я передал это право губернаторам. Вот я тебя по Могилевскому шоссе отвезу и покажу участок, наверное, гектаров 500 самой плодородной земли. Взяли и отдали то ли иранцам, то ли еще кому... И что там построили? Уже 15 лет прошло. Я был вынужден со скандалом изъять землю, рекультивировать все и сеять там хлеб. И после этого случая было много таких, я снова вернул это право президенту. Потому что на местах разбой начался…

— У меня сразу вопрос: «Александр Григорьевич, а кого ж ты там назначал? Что там за финтифлюхтеры, которые стали так делить землю, что потом ты ее вернул опять?» — рассуждает Леонид Заико.

Экономист отметил, что история учит тому, что ни одна личность не способна остановить финтифлюхтеров со швондепоперами, которые хотят распиливать. По наблюдениям эксперта, номенклатура создала тысячи лесорубов.

По мнению Заико, Лукашенко не умеет управлять кадрами, «если они у него из-под носа делят все, рвут».

— Получается, что они только и ждут его ухода. Они — оркестр, который в последний путь провожает. Эти музыканты, Александр Григорьевич, свое болеро еще не исполнили.

Заико привел пример, как вопрос с распределением земли решался в Китае.

— Китайцы решили, что хватит таких пильщиков и лесорубов, и приняли для себя простое решение. Они сначала дают возможность развития национальному малому и среднему бизнесу. То есть на что ставка делается? Ребята, мы не трогаем большие предприятия, потому что начнем их приватизировать, дербанить — и китайский рабочий класс пойдет на нас с винтовками. А в Китае винтовка рождает власть. Фраза Мао Цзэдуна. Ее все партийные работники знают. Так вот, они сначала дали возможность развиться национальному капиталу, который прошел все фильтры. Это было будущее Китая в 1989 году.

Экономист предлагает Лукашенко стимулировать, выращивать свой малый и средний бизнес.

— А то я захожу в одну торговую сеть. Кто хозяин? Литовец. Захожу в другую. Кто хозяин?

— Офшорец.

— А где наши? Кулибины наши где? — задается вопросом Заико.