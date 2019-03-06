Кандидату в президенты Украины Тимошенко предлагали взятку за отказ баллотироваться 4 6.03.2019, 21:17

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Задержаны двое мужчин.

Правоохранительные органы задержали на попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Об этом поинформировала заместитель главы ГБР Ольга Варченко в Facebook в среду вечером, пишет zn.ua.

"Следователи центрального аппарата ГБР совместно с Генеральной прокуратурой и СБУ задержали двух человек, которые пытались вручить денежные средства (доллары США) в эквиваленте 5 млн грн кандидату в Президенты Украины Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Сам кандидат в Президенты несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ", - написала Варченко.

Сообщается, что лица задержаны по статье 157 ч 3 (препятствование осуществлению избирательного права).

Отметим, ЦИК зарегистрировала ародного депутата Юрия Владимировича Тимошенко кандидатом в президенты 6 февраля. Он баллотируется как самовыдвиженец. 17 января парламентская фракция "Народного фронта" приняла решение об исключении Юрия Тимошенко из фракции за "неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решение фракции по важным политико-экономическим вопросам". Народный депутат Леонид Емец сообщил, что Тимошенко исключили из-за его решения баллотироваться в президенты.